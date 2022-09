Arantxa Rus is er woensdag niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Parma te bereiken. De Nederlandse nummer 107 van de wereld moest in drie sets buigen voor de Griekse topspeelster Maria Sakkari: 3-6, 6-2 en 6-3.

Rus begon sterk aan de partij op het Italiaanse gravel. Door de als eerste geplaatste Sakkari direct te breken en zelf solide te serveren, liep de 31-jarige Nederlandse uit naar setwinst.

In het tweede bedrijf liep het beter bij Sakkari, die zevende staat op de WTA-ranglijst en vorig jaar de halve finales op zowel Roland Garros als de US Open bereikte. Rus leverde haar servicegame tweemaal in, waarna een derde set de beslissing moest brengen. Ook daarin kwam de speelster uit Monster tekort.

Dinsdag had Rus nog haar eerste WTA-overwinning sinds mei geboekt door in twee sets te winnen van de Hongaarse Panna Udvardy. Een ronde verder bleek ze dus niet in staat daar een stunt aan toe te voegen. De 27-jarige Sakkari neemt het in de kwartfinales op tegen de Belgische Maryna Zanevska.

Rus was de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi in Parma, dat voor de tweede keer wordt gehouden. De vorige editie werd gewonnen door Coco Gauff. De Amerikaanse is er dit jaar niet bij in Italië.