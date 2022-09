Tennisbond kan geen locatie voor BJK Cup vinden en geeft thuisvoordeel weg

De Nederlandse tennissters hebben het thuisvoordeel in de play-offs van de Billie Jean King Cup tegen Frankrijk noodgedwongen uit handen moeten geven. De Nederlandse tennisbond KNLTB slaagde er niet in om een geschikte speellocatie te vinden, waardoor de ontmoeting in Frankrijk plaatsvindt.

Door onze sportredactie

"Hoewel de KNLTB met twee locaties nagenoeg rond was, kon het evenement op beide locaties om uiteenlopende redenen geen doorgang vinden", schrijft de KNLTB in een verklaring.

Het is onduidelijk met welke locaties de tennisbond in gesprek was. De laatste interland van de tennissters werd in de Maaspoort in Den Bosch gespeeld. Daar verloor Nederland met 0-4, waardoor de ploeg van captain Elise Tamaëla veroordeeld is tot het spelen van play-offs.

Technisch directeur Jacco Eltingh betreurt dat er geen geschikte locatie is gevonden. "De KNLTB organiseert al jaren succesvol wedstrijden in de Davis Cup en Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) in Nederland. Voor spelers is het altijd fantastisch om voor thuispubliek te strijden."

Met Arantxa Rus als kopvrouw ging Oranje in april hard onderuit tegen Spanje. Foto: ANP

Tenniscentrum in Amstelveen voldeed niet aan de eisen

De KNLTB meldt dat er ook is overwogen om de partijen tegen Frankrijk op het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen te spelen, maar daar ging de organisatie van het landentoernooi niet mee akkoord. Het tenniscentrum in Amstelveen voldeed niet aan de minimale eisen.

De partijen tussen Nederland en Frankrijk worden op 11 en 12 november gespeeld. Het is nog onduidelijk waar in Frankrijk de wedstrijden zullen plaatsvinden.

Inzet van de ontmoeting met Frankrijk is een plek in het kwalificatietoernooi voor de finaleronde van 2023. Door de nederlaag tegen Spanje zit deelname aan de eindronde van dit jaar er niet meer in.

Aanbevolen artikelen