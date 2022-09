Rus boekt eerste WTA-zege sinds mei en bereikt achtste finales in Parma

Arantxa Rus heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Parma. De speelster uit Monster won in de eerste ronde met 7-5 en 6-3 van de Hongaarse Panna Udvardy.

Rus kende een vliegende start op het Italiaanse gravel en liep via twee breaks uit naar een 5-0-voorsprong in de eerste set. Daarna haperde de motor van de 31-jarige Nederlandse, die haar Hongaarse opponente liet terugkomen tot 5-5. Via een break op love trok Rus, nummer 114 van de wereld, de set alsnog naar zich toe.

In de achtste finales wacht de als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari (WTA-7), die in de eerste ronde won van de Oekraïense Kateryna Baindl.

De overwinning op het hoogste tennisniveau is een opsteker voor Rus, die in 2012 nog de 61e positie op de wereldranglijst bekleedde. Haar laatste zege op een WTA-toernooi dateerde alweer uit mei, toen ze in de Marokkaanse hoofdstad Rabat in de achtste finales wist te winnen van Dalma Galfi, eveneens een Hongaarse.