Van de Zandschulp simpel langs Sousa in Tel Aviv, Griekspoor uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp heeft zich dinsdag zonder bovenmatige inspanning geplaatst voor de achtste finales van het ATP-toernooi in Tel Aviv. De Veenendaler rekende in de eerste ronde in twee sets af met de Portugees João Sousa: 6-2 en 6-3. Tallon Griekspoor ging in drie sets onderuit tegen de Canadees Vasek Pospisil: 4-6, 7-6 en 7-5.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Van de Zandschulp brak Sousa in de eerste de beste game van de partij op het hardcourt in Tel Aviv. De Nederlandse nummer 35 van de wereldranglijst kende zelf nauwelijks problemen in zijn servicegames en trok de openingsset via nog een break met 6-2 naar zich toe.

Ook in het tweede bedrijf had Van de Zandschulp weinig moeite met zijn Portugese opponent, die de 61e plek op de ATP-ranglijst bezet. Bij een 3-2-stand sloeg de Nederlander toe in de servicegame van de 33-jarige Sousa en bij 5-3 lukte hem dat opnieuw. Op het tweede matchpoint was het raak voor Van de Zandschulp.

In de achtste finales neemt Van de Zandschulp het op tegen Liam Broady. De Amerikaan wist zijn eersterondepartij te winnen van de Serviër Hamad Medjedovic. Van de Zandschulp komt later op de dag nog in actie in het dubbelspel. Samen met landgenoot David Pel speelt hij tegen het koppel Santiago González en Andrés Molteni.

Tallon Griekspoor plaatste zich niet voor de achtste finales. Foto: Getty Images

Griekspoor stelt teleur

Griekspoor ging in de eerste ronde verrassend onderuit tegen Pospisil, de nummer 149 van de wereldranglijst.

De Nederlander trok de eerste set gemakkelijk naar zich toe: 6-4. Daarna kon de nummer 52 van de wereldranglijst niet op tegen de Canadees die een sterke servicegame had.

De tweede set werd in de tiebreak met 7-3 beslist in het voordeel van Pospisil. Zo kwam de stand in sets gelijk. Vervolgens trok de Canadees ook de derde set naar zich toe, waardoor hij zich verzekerde van een plek in de volgende ronde.

Tim van Rijthoven ging in Sofia onderuit in de eerste ronde. Foto: Getty Images

Van Rijthoven onderuit in Sofia

Op het ATP-toernooi van Sofia is Tim van Rijthoven er niet in geslaagd de achtste finales te bereiken. De 25-jarige Nederlander, nummer 109 op de wereldranglijst, ging in twee sets onderuit tegen het Deense talent Holger Rune: 6-7 (2) en 6-7 (6).

Van Rijthoven en Rune (ATP-31) gaven elkaar weinig toe op het hardcourt. In de eerste set hielden beide spelers hun servicegames en trok de negentienjarige Deen in de tiebreak aan het langste eind. Ook het tweede bedrijf ging gelijk op. Van Rijthoven en Rune verloren allebei de eerste servicegame, waarna opnieuw een tiebreak de beslissing moest brengen.

Daarin kreeg Van Rijthoven één setpunt, maar dat wist de revelatie van afgelopen tenniszomer niet te benutten. Even later sprong Rune zorgvuldiger om met zijn eerste matchpoint. Door de uitschakeling van Van Rijthoven doen er geen Nederlanders meer mee in de Bulgaarse hoofdstad.

