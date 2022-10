Padel stijgt snel in populariteit: aantal banen in één jaar bijna verdubbeld

Het aantal padelbanen in Nederland is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van tennisbond KNLTB en de Padelgids. Binnen onze landgrenzen zijn inmiddels meer dan vierhonderd locaties waar de alsmaar groeiende sport kan worden beoefend. "Padel is vooral laagdrempeliger dan tennis."

Door Jasper van Vliet en Daan de Ridder

Wat is padel? Padel is een racketsport met elementen van tennis en squash.

De bal lijkt op een tennisbal en de puntentelling is net als bij tennis.

Een padelracket heeft geen snaren, maar is gemaakt van kunststof.

Padel wordt gespeeld in een kooi. Net als bij squash mogen de wanden gebruikt worden door de spelers.

Padel gold lange tijd als het kleine broertje van tennis, maar steeds meer mensen worden verleid door de racketsport. De ogenschijnlijke populariteit wordt ondersteund door de cijfers. In oktober 2021 waren er 755 padelbanen in Nederland en een jaar later zijn dat er al 1.450. Ter vergelijking: in 2016 was de grens van 100 nog niet eens geslecht. De verwachting van de KNLTB is dat dat er eind 2023 meer dan 2.000 banen zijn.

Niet alleen zijn er meer speelvelden, ook steeds meer tennisverenigingen besluiten hun sportpark uit te breiden met één of meer padelbanen. Op dit moment kan de sport op meer dan 400 verschillende locaties in Nederland worden gespeeld (416). In oktober 2021 waren dat er nog maar 265.

De stijgende populariteit is deels te verklaren door de coronacrisis. Padel is, net als tennis, een sport waarbij je in principe 1,5 meter van elkaar verwijderd bent. Terwijl sportscholen lange tijd dicht moesten tijdens de pandemie, groeide in 2020 het aantal leden van tennis- en padelverenigingen met 3 procent tot 550.000. Het was voor het eerst in tien jaar dat het ledenaantal groeide.

Die stijging zette door, want in 2021 waren er 602.000 mensen ingeschreven bij de KNLTB. Het gros van hen (531.000) tennist alleen, maar padel is in opkomst. 63.000 leden deden aan tennis én padel en 8.000 mensen zijn volledig op padel gefocust. Daar komt bij dat meer dan 100.000 mensen padellen zonder lid te zijn van een vereniging.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Nederlands kampioen Meijer: 'Padel laagdrempeliger dan tennis'

Padel als topsport staat in Nederland nog wel in de kinderschoenen, al is de World Padel Tour deze week neergestreken in Amsterdam. Er deden voor het eerst Nederlanders mee aan het internationale topevenement, onder wie de nationaal kampioenen Bram Meijer/Uriël Maarssen en Tess van Dinteren/Milou Ettekoven.

Net als veel anderen kwam Meijer in aanraking met de sport toen er bij zijn tennisvereniging padelbanen werden aangelegd. Zeven jaar geleden ging hij zich volledig op padel richten. De Nederlands kampioen begrijpt goed waarom steeds meer mensen in de ban raken van de variant van tennis en squash.

"Instappen bij tennis is best lastig. Bovenhands serveren, grotere slagen, dat is een stuk moeilijker dan als je een racket dichter bij je hand hebt. Die laagdrempeligheid maakt dat padel voor een veel grotere doelgroep toegankelijk en interessant is", zegt Meijer tegen NU.nl.

Hij merkt aan alles dat de populariteit van zijn sport groeit. "Toen ik begon met padel kende niemand het. Eigenlijk was altijd de vraag: wat is padel? Je moest de basisdingen uitleggen. Dat hoeft nu niet meer."

2:21 Afspelen knop Hoe padel (bijna) te snel groeit in Nederland

'Ik zeg al zeven jaar dat padel groter wordt dan tennis'

In recreatief opzicht zit padel onmiskenbaar in de lift, maar de vraag is vooral of het als kijksport interessant genoeg is voor het grote publiek. Rally's kunnen spectaculair zijn - spelers mogen zelfs de glazen kooi verlaten om een bal terug te slaan - maar vaak is het een tactisch steekspel en zijn de punten relatief lang.

In internationaal opzicht krijgt padel binnenkort wel een nieuwe impuls. De sport staat bij de Europese Spelen van 2023 in het Poolse Krakau op het programma en de grote ambitie is om padel zo snel mogelijk olympisch te maken. Dat zou in 2032 bij de Olympische Spelen in het Australische Brisbane voor het eerst moeten gebeuren.

Onder de padelliefhebbers bestaat de heilige overtuiging dat de sport op termijn groter kan worden dan tennis. "Die kwaliteit heeft de sport", zegt Meijer. "Ik geloof er echt in dat het groter kan worden. Maar dat zeg ik al zeven jaar."

