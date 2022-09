Roger Federer kijkt ondanks het verlies in de strijd om de Laver Cup met een goed gevoel terug op zijn laatste toernooi. Vanaf de zijkant zag de Zwitser zijn teamgenoten van Team Europa zondag verliezen van Team Wereld.

"Ik kan Team Wereld alleen maar feliciteren", begon de 41-jarige Federer na de afsluitende partij in de O2 Arena in Londen. "Ik had veel vertrouwen dat wij vandaag zouden winnen, maar de jongens van Team Wereld hebben het goed gedaan. Ze verdienen de zege."

Na twee speeldagen leidde Team Europa nog met 8-4, waardoor de vijfde eindzege dichtbij was. Op zondag boog de formatie van captain John McEnroe de achterstand echter om in een voorsprong, waarna Frances Tiafoe de eindzege in een partij tegen Stéfanos Tsitsipás veiligstelde.

Ondanks het verlies kijkt de afzwaaiende Federer terug op een geslaagd weekend. Hij kwam zelf alleen op de vrijdag in actie met Rafael Nadal en verloor in het dubbelspel via een spannende tiebreak van de Amerikanen Jack Sock en Tiafoe.

"Ik hoop dat ik het team niet heb laten verliezen", vervolgde Federer. "Het was een geweldig, maar ook een beetje een emotioneel weekend. Ik heb een fantastische tijd gehad en werkelijk van elke minuut genoten."

Team Europa kijkt toe hoe Team Wereld de Laver Cup aan het publiek toont. Team Europa kijkt toe hoe Team Wereld de Laver Cup aan het publiek toont. Foto: Getty Images

'McEnroe was klaar met verliezen'

Hoewel de Laver Cup vooral in het teken van het afscheid van Federer stond, was de vreugde groot bij het winnende Team Wereld. Na vier nederlagen in de vorige vier edities ging de ploeg van captain John McEnroe voor het eerst met de zege aan de haal.

"McEnroe was klaar met verliezen", reageerde een opgewekte Tiafoe. "Hij zei: deze keer moeten wij winnen. Ik roep zelf ook al de hele week dat dit ons jaar is. En door samen hard te werken is het eindelijk gelukt."

"We waren de afgelopen jaren al een paar keer dicht bij de winst", zei de 63-jarige McEnroe. "We zijn een paar keer verslagen, maar nu hebben we eindelijk gewonnen. Ik kon me geen mooier weekend wensen."

De volgende editie van de Laver Cup vindt volgend jaar plaats in de Canadese stad Vancouver. Federer kondigde al aan "in een andere rol" erbij te zijn, maar een rol als teamcaptain komt volgens hem nog te vroeg. "Misschien ooit, maar nu is dat nog niet aan de orde."