Team Wereld heeft zondag dankzij een ijzersterke slotdag voor de eerste keer de Laver Cup gewonnen. Frances Tiafoe won in Londen de beslissende partij tegen Stéfanos Tsitsipás van Team Europa: 1-6, 7-6 (11) en 10-8. De Amerikaan bepaalde de eindstand daarmee op 13-8 tijdens het laatste toernooi van Roger Federer.

Na de eerste twee speeldagen leidde Team Europa nog met 8-4, waardoor Team Wereld ook de vijfde editie van het toernooi leek te verliezen. Op zondag waren zeges liefst drie punten waard en daar maakte de formatie van captain John McEnroe optimaal gebruik van in de O2 Arena.

Félix Auger-Aliassime en Jack Sock begonnen de slotdag met een zwaarbevochten overwinning op Andy Murray en Matteo Berrettini: 2-6, 6-3 en 10-8. Auger-Aliassime trok zijn goede vorm vervolgens door met een knappe zege op Novak Djokovic: 6-3 en 7-6 (3). De Serviër was niet in geweldige doen en trof een sterk spelende Auger-Aliassime, die in de anderhalf uur durende wedstrijd 13 aces en 39 winners sloeg.

Door de zeges van de Canadees wist Tiafoe dat hij de Laver Cup in het voordeel van Team Wereld kon beslissen, maar een overwinning was aanvankelijk ver weg. Tsitsipás won de eerste set in twintig minuten en sloeg maar één onnodige fout.

Tiafoe, halvefinalist op de US Open, knokte zich in het tweede bedrijf op fraaie wijze terug. Hij overleefde in de tiebreak vier matchpoints en dwong een derde set af dankzij een volley die nipt de lijn toucheerde.

Team Wereld met de Laver Cup. Team Wereld met de Laver Cup. Foto: Getty Images

Tiafoe piekt in supertiebreak

In de supertiebreak plaatste Tsitsipás de eerste minibreak, maar Tiafoe herstelde zich direct. De nummer negentien van de wereld pakte vanaf 4-4 vier punten op rij, onder meer dankzij een katachtige save bij het net.

Tsitsipás knokte zich nog wel terug, maar kon niet voorkomen dat Tiafoe twee zogenoemde Laver Cup-points kreeg. De Griek sloeg er eentje weg, waarna Tiafoe dankzij goed aanvallend spel een fout afdwong en de rest van het team euforisch de baan bestormde.

Bij een overwinning van Tsitsipás zou de strijd tussen Team Europa en Team Wereld beslist worden door een krachtmeting tussen Casper Ruud en Taylor Fritz, maar zover kwam het dus niet. Team Wereld bestond naast Auger-Aliassime, Fritz, Tiafoe en Sock uit Diego Schwartzman, Alex De Minaur en reserve Tommy Paul.

Het echte hoogtepunt van de Laver Cup was vrijdag op de eerste dag al, toen Federer de laatste wedstrijd uit zijn imposante loopbaan speelde. De Zwitserse tennislegende verloor met Rafael Nadal in een spectaculaire partij van Tiafoe en Sock.

Federer zat de resterende duels dit weekend op de bank met de rest van het team. Alleen Nadal was al naar huis. De 22-voudig Grand Slam-winnaar staat op het punt om vader te worden en besloot zaterdag de Laver Cup te verlaten. Hij werd vervangen door de Brit Cameron Norrie.