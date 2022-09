Team Wereld heeft zondag nog maar één overwinning nodig om de Laver Cup voor de eerste keer te winnen. De formatie van captain John McEnroe staat door twee zeges in Londen, waaronder eentje op Novak Djokovic, op een voorsprong van 10-8.

Team Europa begon de slotdag met een voorsprong van 8-4, maar die werd in de eerste dubbelpartij al verkleind. Félix Auger-Aliassime en Jack Sock boekten een zwaarbevochten overwinning op Andy Murray en Matteo Berrettini: 2-6, 6-3 en 10-8.

Murray en Berrettini pakten overtuigend de eerste set in de O2 Arena in Londen, maar verloren het tweede bedrijf door een vroege break. In de supertiebreak (tot de tien punten) bleef het tot 8-8 spannend. Door een fout van Murray bij het net kregen Auger-Aliassime en Sock hun eerste matchpoint en die verzilverden ze: 2-6, 6-3 en 10-8.

In de eerste enkelpartij van de zondag trok Auger-Aliassime zijn goede vorm door met een knappe zege op Djokovic: 6-3 en 7-6 (3). De Serviër was in tegenstelling tot zaterdag niet in geweldige doen en trof een ijzersterk spelende Auger-Aliassime.

De talentvolle Canadees, die in de anderhalf uur durende wedstrijd 13 aces en 39 winners sloeg, maakte in de eerste set op 4-3 het verschil met een lovebreak. In het tweede bedrijf beschikte de constante Auger-Aliassime over de langste adem in de tiebreak.

De blijdschap was groot bij Team World na de zege in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Tiafoe kan Team Wereld aan winst Laver Cup helpen

Het team dat als eerste dertien punten (of meer) pakt, wint de Laver Cup. Dat betekent dat Team Wereld bij een overwinning van Frances Tiafoe op Stéfanos Tsitsipás de eindzege pakt. Op zondag zijn winstpartijen namelijk drie punten waard.

Als er nog geen beslissing is gevallen, speelt de Noor Casper Ruud tegen de Amerikaan Taylor Fritz voor de eindzege. Team Wereld wist de Laver Cup nog nooit te winnen. Van de vier voorgaande edities werd alleen die van 2019 echt spannend (13-11).

Het hoogtepunt van de Laver Cup was vrijdag op de eerste dag al, toen Roger Federer de laatste wedstrijd uit zijn legendarische loopbaan speelde. De Zwitserse tennislegende verloor met Rafael Nadal in een spectaculaire partij van Tiafoe en Sock.