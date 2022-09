Novak Djokovic heeft vrijdagavond genoten van het afscheid van Roger Federer op het toernooi om de Rod Laver Cup. Als lid van Team Europa zat de Serviër op de eerste rang bij de laatste partij van de 41-jarige Zwitser, die met Rafael Nadal zijn duel in het dubbelspel verloor.

"We wisten dat het emotioneel zou worden, voor iedereen was dat zo", vertelde Djokovic zaterdagavond op de baan in de O2 Arena in Londen nadat hij had afgerekend met de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-1 en 6-3. "We gingen allemaal in het moment op."

Djokovic sprak van "gemengde gevoelens". "Aan de ene kant is het triest dat een van de grootste spelers aller tijden afscheid neemt. Anderzijds vond ik het mooi om te zien dat hij zo blij was met hoe alles is gegaan. Ik ben heel dankbaar dat ik hier getuige van mocht zijn, ik zie dat als een privilege. Het was een van de mooiste momenten in mijn leven."

Mede door de zege van Djokovic op Tiafoe leidt Team Europa na twee dagen met 8-4 in de Rod Laver Cup. Federer en Nadal gingen vrijdagavond onderuit tegen Tiafoe en Jack Sock.

Roger Federer en Novak Djokovic domineerden met Rafael Nadal jarenlang het tennis. Foto: AP

Federer en Djokovic speelden vijftig keer tegen elkaar

Federer en Djokovic namen het liefst vijftig keer tegen elkaar op. De Serviër trok 27 keer aan het langste eind, de Zwitser triomfeerde 23 keer. Djokovic is de enige speler die Federer op alle Grand Slam-toernooien versloeg en andersom won Federer als enige van Djokovic op alle 'majors'.

De laatste ontmoeting tussen 21-voudig Grand Slam-winnaar Djokovic en twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer was tijdens de halve eindstrijd van de Australian Open in 2020. Djokovic rekende toen in drie sets af met de Zwitser.