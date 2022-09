Novak Djokovic heeft Team Europa zaterdagavond aan een royale voorsprong op Team Wereld geholpen in de strijd om de Laver Cup. De Serviër won in de O2 Arena in Londen zijn enkelpartij en zegevierde vervolgens ook met Matteo Berrettini in de dubbel, waardoor de Europeanen na de tweede dag met 8-4 leiden.

De 35-jarige Djokovic begon met een enkelpartij, waarin hij de elf jaar jongere Frances Tiafoe trof. De Amerikaan bleek geen partij voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar, die op het hardcourt met 6-1 en 6-3 won. De partij duurde slechts één uur en veertien minuten.

Alleen in de tweede set kon Tiafoe wat weerstand bieden, al werd hij in zijn eerste servicegame gebroken door de nummer acht van de wereld. Djokovic kwam echter geen moment in de problemen en verzilverde zijn eerste matchpoint tegen de mondiale nummer negentien.

Ruim een uur later betrad Djokovic met Berrettini de baan voor de dubbelpartij tegen Alex de Minaur en Jack Sock. Laatstgenoemde won met Tiafoe vrijdag van de afzwaaiende Roger Federer en Rafael Nadal, maar dit keer ging hij ten onder. Berrettini en Djokovic zegevierden met 7-5 en 6-2.

Voor Djokovic waren het in Londen zijn eerste wedstrijden op de ATP Tour sinds de finale van Wimbledon, waarin hij zijn 21e Grand Slam-titel veroverde. Op de US Open was hij niet welkom omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen COVID-19.

Zondag is de beslissende dag van de Laver Cup. Dan staan er weer vier wedstrijden op het programma. Dan levert elke zege drie punten op. Het team dat als eerste dertien punten heeft gewonnen, schrijft het toernooi op zijn naam. Team Wereld won nog nooit de Laver Cup, die dit jaar in het teken staat van het afscheid van Federer. Daags na zijn laatste partij was hij aandachtig toeschouwer.