Novak Djokovic heeft Team Europa zaterdagavond op een 6-4-voorsprong gezet in de strijd om de Laver Cup. De Serviër was in de O2 Arena in Londen in twee sets (6-1 en 6-3) te sterk voor Frances Tiafoe.

Vooral in de eerste set had de 35-jarige Djokovic nauwelijks problemen met de elf jaar jongere Tiafoe. De nummer zeven van de wereld hield al zijn vier servicegames met een lovegame en brak zijn Amerikaanse opponent twee keer.

Djokovic brak Tiafoe in de tweede set meteen weer, maar hij kreeg het daarna iets lastiger. Desondanks gaf hij geen enkele keer zijn servicegame uit handen. In de negende game van de tweede set maakte hij het op zijn eerste matchpoint af.

Door de overwinning van Djokovic staat het na zes partijen 6-4 in het voordeel van Team Europa. Eerder op de dag won de Italiaan Matteo Berrettini namens Team Europa van de Canadees Félix Auger-Aliassime, waarna de Amerikaan Taylor Fritz in een partij met de Brit Cameron Norrie de stand gelijktrok.

Later op de avond komen Djokovic en Berrettini opnieuw in actie. Zij nemen het samen op tegen de Australiër Alex de Minaur en de Amerikaan Jack Sock. Zondag worden de laatste partijen van deze vijfde editie van de strijd om de Laver Cup afgewerkt. De vorige vier edities werden door Team Europa gewonnen.

De Laver Cup staat voornamelijk in het teken van het afscheid van Roger Federer, die bij de partijen op zaterdag aandachtig toeschouwer was. Hij ging vrijdag in zijn laatste partij als prof in het dubbelspel samen met Rafael Nadal onderuit tegen het Amerikaanse duo Tiafoe/Sock.