Matteo Berrettini heeft Team Europa zaterdag in Londen weer op voorsprong gebracht bij de Laver Cup. De Italiaan won de partij tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime na een supertiebreak met 7-6 (11), 4-6 en 10-7 en zette Team Wereld op een 4-2-achterstand.

Berrettini was de vervanger van Federer, die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn laatste wedstrijd als prof speelde. De 41-jarige Zwitser verloor met Rafael Nadal in het dubbelspel van de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock.

Berrettini en Auger-Aliassime waren in de eerste set aan elkaar gewaagd, waardoor een tiebreak voor de beslissing moest zorgen. Daarin was de Italiaanse nummer vijftien van de wereld net iets sterker dan zijn opponent: 13-11.

In de tweede set knokte Auger-Aliassime, de nummer dertien van de wereldranglijst, zich terug in de wedstrijd. De Canadees brak zijn tegenstander bij een stand van 1-1 en gaf de set niet meer uit handen.

In de supertiebreak herstelde Berrettini zich en won hij met 10-7. Later op de dag speelt de Brit Cameron Norrie tegen de Amerikaan Taylor Fritz en neemt Novak Djokovic het op tegen Tiafoe.

De vijfde editie van de Laver Cup duurt nog tot en met zondag. Team Wereld wist het toernooi nog nooit te winnen.