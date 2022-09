Rafael Nadal komt dit weekend niet meer in actie voor Team Europa op de Laver Cup. De 36-jarige Spanjaard staat op het punt om vader te worden en laat de rest van het toernooi schieten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam Nadal nog samen met Roger Federer in actie bij het dubbelspel in de O2 Arena in Londen. Het duo verloor van de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock: 6-4, 6-7 (2) en 9-11.

Het dubbelspel betekende de laatste partij van Federer in zijn imposante loopbaan. De 41-jarige Zwitser won in zijn carrière onder meer 20 Grand Slam-titels en 103 ATP-toernooien.

Nadal wordt de rest van het toernooi vervangen door de in Zuid-Afrika geboren Brit Cameron Norrie, die zaterdagmiddag rond 15.30 uur tegen de Amerikaan Taylor Fritz speelt.

Om 14.00 uur komt Matteo Berrettini namens Team Europa in actie tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime. De Italiaan is de officiële vervanger van Federer op de Laver Cup.

Team Europa en Team Wereld staan momenteel met 2-2 gelijk. De vijfde editie van de Laver Cup duurt nog tot en met zondag. Team Wereld wist het toernooi nog nooit te winnen.