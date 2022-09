Rafael Nadal is vol lof over Roger Federer na de allerlaatste wedstrijd van de 41-jarige Zwitser. De Spanjaard erkende na het verloren dubbelspel op de Laver Cup tegen de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe dat hij erg emotioneel is vanwege het pensioen van zijn vriend en tennisrivaal.

"Met zijn vertrek verlaat een icoon de tennissport, iemand met een gigantisch verleden", zei Nadal in de nacht van vrijdag op zaterdag in de O2 Arena in Londen. "Voor mij was het een enorme eer om samen met Roger deel uit te maken van de tennisgeschiedenis."

Federer en Nadal stonden op de ATP Tour in totaal veertig keer tegenover elkaar, waarvan negen keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Nadal won 24 van die 40 ontmoetingen.

"Met zijn pensioen vertrekt ook een belangrijk deel van mijn leven, want alle grote momenten heb ik met hem beleefd. Als tegenstander en als vriend", vervolgde Nadal over de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Dit is een emotioneel, maar ook een geweldig moment voor Roger en mij."

105 Bekijk het emotionele afscheid van Roger Federer als tennisser

Djokovic: 'Iedereen bewondert Roger'

Ook Novak Djokovic was lyrisch over de impact van Federer op het tennis. "In dit team op de Laver Cup zitten verschillende generaties, maar je moet weten dat ieder van ons vol bewondering heeft gekeken naar de prestaties en successen van Roger."

De 35-jarige Serviër hoopt dat Team Europa de Laver Cup gaat winnen, zodat Federer toch met een overwinning zijn imposante carrière kan beëindigen. "We gaan ons best doen dit toernooi te winnen, om zo zijn geweldige loopbaan waardig af te sluiten."

Door de zege van Team Wereld in het dubbelspel staat het 2-2 in de strijd om de Laver Cup. Het toernooi duurt tot en met zondag. De vorige vier edities werden door het Europese team gewonnen.