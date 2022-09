Roger Federer heeft met volle teugen genoten van zijn laatste partij. De 41-jarige Zwitser speelde vrijdagavond aan de zijde van Rafael Nadal op het toernooi om de Laver Cup nog één keer een dubbelspel.

Hoewel de twee tennisiconen met 6-4, 6-7 (2) en 9-11 verloren van de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe, was het volgens Federer een onvergetelijk afscheid in Londen.

"Ik vond het een prachtige dag. Ik zei net tegen de jongens dat ik blij ben en niet verdrietig. Het voelt geweldig om hier te zijn. Ik heb ervan genoten om nog een keer te spelen. Dit was precies waar ik vooraf op hoopte", aldus Federer.

Hij werd tijdens het interview op de baan overmand door emoties. Hij bedankte zijn vrouw Mirka ("Zij gaf me toestemming om door te gaan met tennis, ze is geweldig"), zijn ouders ("We geven mijn moeder altijd de schuld van alles, want zonder haar was ik hier niet geweest") en het publiek.

Federer speelde op de Laver Cup zijn eerste partij in ruim een jaar. Vanwege aanhoudende knieklachten stopt de twintigvoudig Grand Slam-winnaar nu met tennissen. "Het was een geweldige reis. Ik had nooit verwacht dat ik zo'n carrière zou beleven. Ik was vroeger gewoon blij dat ik kon tennissen. En nu eindigt het hier. Ik zou het zo weer doen, het was een perfecte reis."

Rivaal en vriend Nadal hield het langs de kant ook niet droog. De Britse zangeres Ellie Goulding zong als afsluiting haar hit Still Falling For You.