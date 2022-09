Roger Federer heeft vrijdagavond op de Laver Cup in Londen voor de laatste keer zijn kunsten vertoond aan het grote publiek. De tennislegende verloor op een historische avond met Rafael Nadal nipt van Frances Tiafoe en Jack Sock. Bekijk hier de mooiste foto's van 'The Last Dance' van misschien wel de beste tennisser aller tijden.

Roger Federer hoopte in zijn laatste wedstrijd samen te spelen met Rafael Nadal, zijn vriend en voormalige rivaal. Die wens ging (uiteraard) in vervulling. Roger Federer hoopte in zijn laatste wedstrijd samen te spelen met Rafael Nadal, zijn vriend en voormalige rivaal. Die wens ging (uiteraard) in vervulling. Foto: Getty Images

Zichtbare spanning op het gezicht van Federer, vlak voordat hij voor de laatste keer als proftennisser de baan betrad. Zichtbare spanning op het gezicht van Federer, vlak voordat hij voor de laatste keer als proftennisser de baan betrad. Foto: Getty Images

De O2 Arena in Londen zat logischerwijs vol voor het afscheid van een van de beste tennissers aller tijden. De O2 Arena in Londen zat logischerwijs vol voor het afscheid van een van de beste tennissers aller tijden. Foto: Getty Images

Federer voor de wedstrijd, met in het midden zijn voormalige coach Stefan Edberg. De Zweedse tennisicoon hielp bij de toss. Federer voor de wedstrijd, met in het midden zijn voormalige coach Stefan Edberg. De Zweedse tennisicoon hielp bij de toss. Foto: Getty Images

Tussen de punten door spatte het plezier ervan af bij de twee tennislegendes en maatjes. Tussen de punten door spatte het plezier ervan af bij de twee tennislegendes en maatjes. Foto: Reuters

Federer en Nadal stonden op de ATP Tour veertig keer tegenover elkaar, waarvan negen keer in een Grand Slam-finale. De Spanjaard sprak deze week van een "vriendschappelijke rivaliteit". Federer en Nadal stonden op de ATP Tour veertig keer tegenover elkaar, waarvan negen keer in een Grand Slam-finale. De Spanjaard sprak deze week van een "vriendschappelijke rivaliteit". Foto: Getty Images

Jack Sock (links) en Frances Tiafoe wilden niet meewerken aan het afscheidsfeestje van Federer en speelden uiterst gemotiveerd. De Amerikanen wonnen in drie sets: 4-6, 7-6 (2) en 11-9. Jack Sock (links) en Frances Tiafoe wilden niet meewerken aan het afscheidsfeestje van Federer en speelden uiterst gemotiveerd. De Amerikanen wonnen in drie sets: 4-6, 7-6 (2) en 11-9. Foto: AP

De tranen vloeiden na afloop rijkelijk bij Federer, wiens carrière amper in woorden te beschrijven is. De tranen vloeiden na afloop rijkelijk bij Federer, wiens carrière amper in woorden te beschrijven is. Foto: Getty Images

Team Europa, met de afzwaaiende Federer als middelpunt. Team Europa, met de afzwaaiende Federer als middelpunt. Foto: Getty Images