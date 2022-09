Roger Federer heeft vrijdag op een historische avond in Londen de laatste wedstrijd in zijn legendarische loopbaan gespeeld. De Zwitserse tennisicoon verloor op de eerste dag van de Laver Cup samen met Rafael Nadal van de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock: 6-4, 6-7 (2) en 9-11.

De 41-jarige Federer zwaaide in een volgepakte O2 Arena af na een imposante loopbaan van bijna 25 jaar. De voormalige nummer één van de wereld won in zijn carrière onder meer twintig Grand Slam-titels en 103 ATP-toernooien. Hij gaat de boeken in als een van de beste tennissers aller tijden.

Het was vrijdag de eerste keer dat Federer een officiële wedstrijd speelde sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in 2021. 'King Roger' hoopte lange tijd terug te keren op het hoogste niveau. Maar door aanhoudend blessureleed moest hij op de Laver Cup een punt achter zijn sensationele carrière te zetten.

Federer is in Londen ook niet meer in staat om een enkelwedstrijd te spelen, waardoor hij zijn loopbaan afsloot met een dubbelpartij. De Zwitser sprak vooraf al zijn hoop uit dat hij een duo kon vormen met Nadal, zijn goede vriend en grootste rivaal gedurende zijn loopbaan. Captain Björn Borg liet die wens in vervulling gaan.

105 Bekijk het emotionele afscheid van Roger Federer als tennisser

Federer en Nadal zorgen voor vermaak

Federer en Nadal kregen het publiek in de O2 Arena geregeld op de banken, waarbij het bijna niet te zien was dat de Zwitser ruim een jaar niet in actie was gekomen. Zeker aan het net speelde Federer als in zijn beste dagen. In de eerste set plaatsten de tennisiconen bij een 5-4-voorsprong de beslissende break.

In het tweede bedrijf werden de rally's en games langer en langer. Na breaks over en weer moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin heersten de Amerikanen van Team World: 7-2. In de allesbeslissende supertiebreak namen Federer en Nadal een 3-0-voorsprong. Sock en Tiafoe toonden echter opnieuw veerkracht en razendsnel stond het weer gelijk.

Veerkracht toonden de twee ook toen ze bij een 9-8-achterstand een matchpoint wegwerkten, met Federer aan service. De Amerikanen maakten daarna rap een einde aan de wedstrijd en aan de loopbaan van de legendarische Zwitser.

Team Europa en Team World in evenwicht

De dubbelpartij van Federer en Nadal was de vierde wedstrijd op de eerste dag van de Laver Cup, na drie duels in het enkelspel. Na de enkelpartijen leidde Team Europa met 2-1: Casper Ruud rekende af met Sock, Stéfanos Tsitsipás klopte Diego Schwartzman en Alex De Minaur bezorgde Team World het eerste punt door Andy Murray te verslaan. Door de zege in het dubbelspel van Sock en Tiafoe staat het nu dus gelijk: 2-2.

De vijfde editie van de Laver Cup duurt nog tot en met zondag. Team World wist het ATP-toernooi nog nooit te winnen.