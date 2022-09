Casper Ruud en Stéfanos Tsitsipás hebben Team Europa vrijdag op een 2-0-voorsprong gezet in de Laver Cup. Ruud kwam met de schrik vrij tegen de Amerikaan Jack Sock (6-4, 5-7 en 10-7) en Tsitsipás liet Diego Schwartzman kansloos: 6-2 en 6-1. Die laatste partij in de O2 Arena in Londen werd verstoord door een klimaatactivist die een vuurtje stookte en zichzelf daarbij even in brand zette.

De 23-jarige Ruud is de nummer twee van de wereld en gold als grote favoriet tegen Sock. De verliezend US Open-finalist kwam ook snel op een 3-0-voorsprong. Hij verloor op 5-3 nog wel zijn servicegame, maar brak Sock direct daarna en pakte de eerste set.

In het tweede bedrijf ging het tot 5-5 gelijk op, waarna Sock overtuigde met een lovebreak. De nummer 128 van de wereld in het enkelspel maakte het daarna af en begon ook voortvarend aan de supertiebreak door een 3-0-voorsprong te pakken. Mede door wat onnodige fouten knokte Ruud zich terug en voorkwam hij een stunt.

Tsitsipás gaf de voortvarende start van het Europese team een vervolg door Schwartzman overtuigend te kloppen. De Argentijn speelde ondermaats en werd vijf keer gebroken, terwijl de Griek weinig fouten maakte.

Het spannendste moment in de wedstrijd werd veroorzaakt door een klimaatactivist die na de eerste set de baan op kwam en daar een vuurtje stookte. Zijn eigen arm stond zelfs even in brand. De man werd door beveiligers van de baan gehaald. De man wilde een statement maken tegen het gebruik van privévliegtuigen.

Een klimaatactivist zorgde voor de nodige consternatie in de O2 Arena. Foto: AP

Federer zwaait af in Londen

Bij de Laver Cup nemen een team uit Europa en een formatie met spelers uit de rest van de wereld het tegen elkaar op. Later vandaag staat er met Andy Murray-Alex de Minaur nog een enkelpartij op het programma, maar de focus ligt op de afsluitende dubbelpartij.

Roger Federer speelt dan de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan. De Zwitserse tennislegende vormt bij zijn afscheid een duo met zijn voormalige rivaal Rafael Nadal. De tegenstanders zijn Frances Tiafoe en Sock. Het is de tweede partij na 20.00 uur.

De Laver Cup is dit jaar toe aan de vijfde editie en duurt tot en met zondag. Team World wist het toernooi nog nooit te winnen.