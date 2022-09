Novak Djokovic heeft er geen spijt van dat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen COVID-19 en als gevolg daarvan Grand Slam-toernooien moest missen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar staat nog altijd pal achter zijn keuze.

Wegens zijn ongevaccineerde status werd Djokovic begin dit jaar als titelverdediger geweigerd op de Australian Open. Hij was deze maand ook niet welkom in de Verenigde Staten, wat betekende dat hij deelname aan de US Open kon vergeten.

"Nee, ik heb geen spijt", zei de 35-jarige Djokovic donderdagavond in Londen, waar hij zich samen met onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray voorbereidt op de Laver Cup.

"Het voelt niet fijn dat ik niet op die Grand Slam-toernooien heb kunnen spelen, maar dat is nu eenmaal de keuze die ik heb gemaakt. Ik wist wat de consequenties zouden zijn, dus ik heb ze geaccepteerd."

Op Roland Garros en Wimbledon was Djokovic wél present. De Serviër strandde in Parijs in de kwartfinales en was op het gras in Londen net als in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 en vorig jaar de beste.

'Hoop dat ik snel positief nieuws krijg'

Djokovic hoopt begin 2023 weer mee te mogen doen aan de Australian Open, het toernooi dat hij al negen keer won. Tijdens zijn laatste drie deelnames was hij er telkens de beste.

"Ik wacht nog op duidelijkheid en heb er momenteel geen invloed op", vertelde hij over zijn mogelijke deelname aan het Grand Slam-toernooi in Australië. "Ik hoop dat ik snel positief nieuws krijg."

Djokovic vormt op de Laver Cup een team met Federer, Nadal, Murray, Stéfanos Tsitsipás en Casper Ruud. Ze nemen het namens Europa op tegen Team World, een mix van tennissers uit de rest van de wereld. Het toernooi begint vrijdagmiddag.