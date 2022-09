Rafael Nadal leeft met zwaar gemoed toe naar de afscheidswedstrijd van zijn vriend en voormalige rivaal Roger Federer. De Spanjaard, die vrijdagavond samen met de Zwitser gaat dubbelen op de Laver Cup, blikte donderdag nog één keer terug op zijn befaamde strijd met 'King Roger'.

"We hadden een vriendschappelijke rivaliteit. Dat was niet altijd makkelijk, want we speelden voor zulke belangrijke titels in onze carrière. Maar we begrepen allebei dat onze persoonlijke band belangrijker was dan sommige professionele zaken", zei Nadal donderdag op zijn persconferentie in de O2 Arena in Londen.

De legendarische rivaliteit tussen Federer en Nadal was de afgelopen twintig jaar het summum in het tennis. De 41-jarige Zwitser en de 36-jarige Spanjaard stonden op de ATP Tour veertig keer tegenover elkaar, waarvan negen keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Nadal won 24 van die 40 ontmoetingen.

Vrijdagavond staan de twee tennislegendes weer eens naast elkaar op de baan, als Federer voor de allerlaatste keer het grote publiek zal vermaken. De Zwitser, die fysiek niet meer in staat is een enkelpartij te spelen, sprak vooraf al zijn hoop uit dat hij in het dubbelspel een duo met Nadal zou kunnen vormen.

'We hebben van een lange carrière mogen genieten'

Nadal denkt dat het laatste kunstje van Federer niet alleen voor de hoofdpersoon een emotionele aangelegenheid wordt. "Vooral voor Roger zal het zwaar worden om ermee om te gaan, maar voor mij ongetwijfeld ook. Een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste speler in mijn loopbaan stopt ermee. Om dat moment mee te maken, is heel moeilijk."

In tegenstelling tot de vijf jaar oudere Federer lijkt Nadal ondanks structurele pijntjes nog niet op een tennispensioen te zinspelen. Sterker nog, 'Rafa' liet dit seizoen zien in uitstekende vorm te verkeren. Hij won de Australian Open, Roland Garros en de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco.

Door het tennispensioen van zijn rivaal zal het gevoel wel anders worden, denkt Nadal. "Je mist hem toch in je hoofd. Persoonlijk vond ik het een zware dag toen hij bekendmaakte een punt achter zijn loopbaan te zetten. Gelukkig hebben we samen van een lange succesvolle carrière mogen genieten."

Federer neemt het in zijn laatste wedstrijd met Nadal op tegen de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock van Team World. Het is de tweede partij na 20.00 uur in Londen.