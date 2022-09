De organisatie van de Laver Cup heeft donderdag bevestigd dat Roger Federer in het dubbelspel in actie komt met Rafael Nadal. Het wordt zijn laatste wedstrijd als prof.

Federer en Nadal nemen het vrijdagavond op tegen de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe. De partij is de afsluiter van de eerste van drie speeldagen van de Laver Cup, waarbij het Europese team het opneemt tegen een team van spelers van buiten Europa.

De dubbelpartij wordt het enige optreden van de afzwaaiende Federer in de O2 Arena in Londen. Volgens de regels van het evenement moeten alle spelers in ieder geval een enkelpartij spelen, maar daar is Federer niet fit genoeg voor.

"Ik maakte me een beetje zorgen over de regels. Dit is toch een officieel ATP-toernooi en ik wil niet rommelen met de reglementen", zei Federer woensdag op een persconferentie. "Maar ik ken mijn limieten en ik kan alleen uitkomen in het dubbelspel."

Opstelling voor eerste dag Laver Cup Partij 1: Casper Ruud-Jack Sock

Partij 2: Stéfanos Tsitsipás -Diego Schwartzman

Partij 3: Andy Murray-Alex de Minaur

Partij Vier: Roger Federer/Rafael Nadal-Jack Sock/Frances Tiafoe

Federer krijgt met Nadal als dubbelpartner zijn zin

De 41-jarige Federer maakte er op de persconferentie woensdag geen geheim van dat hij zijn afsluitende dubbelpartij graag wil spelen met de 36-jarige Nadal. "Natuurlijk zou dat bijzonder zijn", zei de Zwitser.

"We hebben zo lang met elkaar gestreden op de baan. Altijd hebben we respect voor elkaar gehad. Daarmee zijn we een mooi voorbeeld voor de sportwereld, en misschien ook voor de wereld daarbuiten."

Federer maakte zijn afscheid zeven dagen geleden bekend. Vanwege fysieke problemen kwam hij de laatste jaren al amper in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar zomer, toen hij op Wimbledon in de kwartfinales verloor.

De vijfde editie van de strijd om de Laver Cup begint vrijdag en duurt tot en met zondag. De vorige vier edities werden door het Europese team gewonnen.