Naomi Osaka heeft donderdag de zoveelste tegenslag van het huidige seizoen moeten incasseren. De voormalige nummer één van de wereld trok zich met buikklachten terug van het WTA-toernooi van Tokio, waar ze titelverdediger was.

"Het spijt me zeer dat ik vandaag niet kan spelen", zei de 24-jarige Osaka, die in 2019 de laatste editie van het WTA-toernooi in Tokio had gewonnen. "Het is altijd een eer om hier te tennissen. Ik had zo graag gewild, maar mijn lichaam staat het niet toe."

De opgave betekent opnieuw een tegenslag voor Osaka, die het hele grasseizoen miste door een achillespeesblessure. In haar voorbereiding op de US Open moest ze in Toronto opgeven vanwege rugklachten. Op het Grand Slam-toernooi van New York vloog ze er vervolgens in de eerste ronde uit.

In Tokio was Osaka als titelverdedigster op jacht naar eerherstel. De Japanse won de eerste ronde door een vroege opgave van Daria Saville. Dat betekende haar eerste overwinning sinds begin augustus, toen ze in de eerste ronde van het WTA-toernooi in San José afrekende met de Chinese Zheng Qinwen.

"Het is duidelijk dat dit niet mijn beste jaar was, maar ik kan wel zeggen dat ik heel veel heb geleerd over mezelf", zei Osaka nog voor het toernooi in Tokio. Ze is inmiddels afgezakt naar de 48e plaats op de wereldranglijst.

Door de opgave van Osaka krijgt de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia een bye voor de tweede ronde. Garbiñe Muguruza, de nummer twaalf van de wereld, is de hoogstgeplaatste speelster die nog in het toernooi zit in Tokio.