Roger Federer heeft last van plankenkoorts in de aanloop naar zijn laatste partij in een tennisloopbaan die een kwart eeuw duurde. De 41-jarige Zwitser komt komend weekeinde met het Europese team in actie in de strijd om de Rod Laver Cup.

Federer, die op Wimbledon 2021 voor het laatst een wedstrijd speelde en daarna werd gekweld door blessureleed, zal alleen in het dubbelspel zijn opwachting maken.

"Ik ben nerveus, omdat ik al een tijdje niet heb gespeeld. Hopelijk ben ik een beetje competitief", zei de twintigvoudig Grand Slam-winnaar woensdag op een persconferentie in Londen, waar het toernooi om de Rod Laver Cup wordt gespeeld.

Volgens de regels van het evenement moeten alle spelers in ieder geval een enkelpartij spelen. Federer is daarvoor niet fit genoeg.

"Ik maakte me een beetje zorgen om de regels. Dit is toch een officieel ATP-toernooi en ik wil niet rommelen met de reglementen. Maar ik ken mijn limieten en ik kan alleen uitkomen in het dubbelspel. Zowel de organisatie als Björn Borg (de captain van de Europese ploeg, red.) heeft toestemming hiervoor gegeven."

Naast Federer bestaat het Europese team uit Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás en Casper Ruud. Ze nemen het van vrijdag tot en met zondag in de O2 Arena in Londen op tegen Team World, dat wordt gevormd door Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Jack Sock en reserve Tommy Paul.

In het enkelspel wordt Federer vervangen door reserve Matteo Berrettini, bevestigde de Zwitser.

52 Federer over afscheid: 'Ik ga geen spook worden'

'Nadal en ik zijn een mooi voorbeeld voor de sportwereld'

De hamvraag is met wie de afzwaaiende tennisgrootheid vrijdagavond een dubbel gaat vormen. Federer erkende dat het "speciaal" zou zijn als dat Rafael Nadal wordt.

"Natuurlijk zou dat bijzonder zijn. We hebben zo lang met elkaar gestreden op de baan. Altijd hebben we respect voor elkaar gehad. Daarmee zijn we een mooi voorbeeld voor de sportwereld en misschien ook voor de wereld daarbuiten."

Federer maakte zijn afscheid zes dagen geleden bekend via sociale media. "Het proces daarnaartoe begon afgelopen zomer. Ik probeerde in mijn revalidatie een nieuwe stap te zetten tijdens de training, maar ik voelde dat het moeilijk zou worden. Ik werd pessimistisch en kwam voor een kruispunt te staan. Tennis is ook een zware sport om in terug te keren, met de lange wedstrijden die je moet spelen en het vele gereis. Natuurlijk had ik eeuwig door willen gaan. Ik ben heel trots op mijn loopbaan en het was een prachtige reis. Maar iedereen moet de sport ooit verlaten."

Zijn consistentie stemt Federer misschien nog het meest tevreden. Als junior presteerde de Zwitser erg wisselvallig. "Nu sta ik juist bekend om mijn stabiele niveau en mijn constantheid. Ik keek altijd vol bewondering naar Michael Schumacher en Tiger Woods en vroeg me af hoe het kon dat ze gedurende zo'n lange tijd zo goed bleven. Het is een prachtig gevoel dat ik nu deel uitmaak van deze club."