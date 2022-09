Roger Federer zal deze week op de Laver Cup, het laatste toernooi uit zijn loopbaan, niet in actie komen in het enkelspel. De Zwitserse tennislegende richt zich volledig op zijn dubbelpartij.

"Ik ben best wel verrast hoe goed het trainen gaat. Maar het stond vooraf al vast dat ik alleen zou gaan dubbelen, waarschijnlijk op vrijdagavond", zei de 41-jarige Federer dinsdagavond in gesprek met Zwitserse media.

Volgens de regels van de Laver Cup moeten alle spelers in ieder geval een enkelpartij spelen. Aangezien Federer daar niet fit genoeg voor is, zal hij normaal gesproken vervangen worden door Matteo Berrettini. De Italiaan zit als reserve bij het team.

Naast Federer bestaat het Europese team uit Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás en Casper Ruud. Ze nemen het van vrijdag tot en met zondag in de O2 Arena in Londen op tegen Team World, dat wordt gevormd door Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Jack Sock en reserve Tommy Paul.

De kans is groot dat Federer in het dubbelspel een duo zal vormen met Nadal, gedurende zijn loopbaan zijn grootste rivaal. De dubbelpartij op vrijdagavond is de tweede wedstrijd na 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Opluchting overheerst bij Federer door naderend pensioen

Federer zegt vrij ontspannen toe te leven naar zijn laatste wedstrijd. De opluchting overheerst sinds hij vorige week bekendmaakte te stoppen, al had dat even tijd nodig. "Ik had het niet makkelijk en was erg ontroerd", zei Federer dinsdag tegen de Zwitserse zender RTS over de dag waarop hij zijn afscheid aankondigde.

"Toen ik het bekendmaakte, waren mijn ouders en Mirka (zijn vrouw, red.) meer aangedaan. Ik was iets relaxter. Daarna heb ik wel wat tranen gelaten, maar ik ben blij dat ik deze stap heb gezet. Ik ben erg opgelucht en ben blij met de carrière die ik heb gehad."

Vanwege fysieke problemen kwam de 41-jarige Federer de laatste jaren nauwelijks in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar zomer, toen hij op Wimbledon in de kwartfinales strandde.

"Begin deze zomer boekte ik voor mijn gevoel te weinig progressie", liet de Zwitser weten. "Mijn knie liet me toen niet met rust. Tijdens Wimbledon geloofde ik er nog in dat ik kon terugkeren. Maar vervolgens kreeg ik een scan die niet goed was. Er was geen vooruitgang meer. Ik heb toen tegen mezelf gezegd dat het voorbij was. Ik wilde niet meer."

Na zijn afscheid wil Federer in ieder geval bij het tennis betrokken blijven. "Ik zou in het komende half jaar graag een demonstratietoernooi organiseren met spelers die ik zelf mag kiezen. Ik weet nog niet hoe mijn eigen toekomst eruit gaat zien, maar ik wil niet volledig afstand van de sport nemen."