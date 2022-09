Naomi Osaka heeft dinsdag voor het eerst sinds begin augustus een WTA-wedstrijd gewonnen. De Japanse zag haar tegenstander Daria Saville al na één gespeelde game opgeven in Tokio.

De 24-jarige Osaka stond op een 1-0-voorsprong in de eerste set toen Saville in haar opslagbeurt naar de grond ging. De in Rusland geboren Australische had zichtbaar veel pijn aan haar knie. Dat zag ook Osaka, die meteen naar haar toe ging. Na een medische behandeling van enkele minuten besloot Saville de strijd te staken.

Voor Osaka is het de eerste overwinning sinds begin augustus, toen ze in de eerste ronde van het WTA-toernooi in San José afrekende met de Chinese Zheng Qinwen. De nummer 48 van de wereld verloor vervolgens in de tweede ronde van Coco Gauff.

Daarna bleef Osaka kwakkelen met haar vorm. De viervoudig Grand Slam-winnares werd op de WTA 1000-toernooien in Toronto en Cincinnati én op de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld. De laatste WTA-titel van Osaka dateert van 2021, toen ze de Australian Open op haar naam schreef.

In de tweede ronde van het WTA 500-toernooi in Tokio neemt Osaka het op tegen Beatriz Haddad Maia. De Braziliaanse nummer zestien van de wereld was in haar openingspartij in twee sets te sterk voor de Japanse Yuki Naito: 6-4 en 6-2.

Osaka hoopt het WTA-toernooi in Tokio voor de tweede keer te winnen, na eerder succes in 2019. Ze haalde ook in 2016 en 2018 de finale, maar ging daarin ten onder tegen respectievelijk Caroline Wozniacki en Karolína Plísková.