De afzwaaiende Roger Federer boekte in zijn loopbaan ontelbare successen, maar voor Nederlandse begrippen staat het ABN AMRO-toernooi van 2018 met stip op één. NU.nl blikt met drie betrokkenen terug op de perfecte week in Rotterdam, waar de Zwitserse tennislegende de oudste nummer één aller tijden werd.

Het liefst legt Richard Krajicek zijn telefoon in de week voor het ABN AMRO-toernooi op de top van de Mount Everest. Elk jaar wordt de toernooidirecteur wel geplaagd door topspelers die zich op het laatste moment afmelden. Ook in februari 2018 ging de telefoon, maar het werd allesbehalve een slechtnieuwsgesprek. Aan de lijn hing Tony Godsick, de manager van Federer. Of hij kon meedoen in Rotterdam.

"Een of twee dagen eerder zei ik al: ik denk dat Federer gaat bellen", vertelt Krajicek ruim 4,5 jaar na dato. "En dat gebeurde. In dat gesprek sprak zijn manager met een toon alsof hij mij een plezier deed. Dat was ook zo, maar ik wist ook dat Federer alleen die ene week bij ons weer de nummer één van de wereld kon worden. Dus toen ik dat ter sprake bracht, veranderde de toon in de onderhandelingen snel."

"Voor ons was zijn komst in alle opzichten natuurlijk ook ontzettend gaaf. Federer wil je altijd op je toernooi hebben. Er zijn mensen die mij één keer per jaar bellen en dat is om te vragen naar gratis kaartjes. Maar dat jaar met Federer was het echt bizar. Ik heb aardig wat mensen moeten teleurstellen."

Ruim een week voor het belletje naar Krajicek had Federer zijn twintigste Grand Slam-titel veroverd door de Australian Open voor het tweede jaar op rij te winnen. Het was een bijzondere periode in de zo succesvolle carrière van 'King Roger'. Na zijn Wimbledon-titel in 2012 won hij jarenlang geen major meer, waardoor critici hem al naar een tennispensioen schreven. In 2017 bewees Federer het tegendeel door de Australian Open, Wimbledon en vijf andere ATP-toernooien op zijn naam te schrijven.

Zijn legendarische wederopstanding leverde hem dat jaar de ATP Comeback of The Year Award op, maar op het ABN AMRO-toernooi van 2018 lag de ultieme beloning in het verschiet: de nummer één-positie. De toen 36-jarige Federer had de wereldranglijst al sinds 4 november 2012 niet meer aangevoerd. Bovendien lonkte het record van de oudste nummer één aller tijden, toen nog op naam van André Agassi (33 jaar).

Roger Federer zorgde in 2018 voor een volle persconferentiezaal in Ahoy. Roger Federer zorgde in 2018 voor een volle persconferentiezaal in Ahoy. Foto: Getty Images

Van Rijthoven: 'Ik dacht: wat gebeurt hier allemaal?'

De late toezegging van Federer, slechts vijf dagen voor de start van het toernooi, zorgde organisatorisch wel voor de nodige uitdagingen. Het deelnemersveld was al rond, dus het spelersbudget was in principe op. Maar als je kan pronken met misschien wel de beste tennisser aller tijden, is de keuze snel gemaakt.

"Alles ontplofte even toen we hoorden dat Federer zou komen", blikt Ahoy-directeur Jolanda Jansen terug. "We zaten achter de schermen in een soort adrenalinerush. We wisten: dit gaat écht heel bijzonder worden. Het geld was eigenlijk al uitgegeven, maar iedereen was het erover eens: deze kans mogen we niet laten lopen. Federer brengt een bepaalde vibe met zich mee, dat is groter dan wat dan ook."

Na een paar telefoontjes was het financiële plaatje rond en werden snel nieuwe reclameposters - met daarop het hoofd van Federer - afgedrukt. Jansen had in Ahoy nog een kort onderonsje met de tennislegende. "Hij zei: 'Ik hoop dat de kaartverkoop goed is geweest voor jullie.' Federer had dus ook oog voor het zakelijke aspect. Dat vond ik wel mooi. Of er nou wel of geen camera bij staat, hij is altijd galant, correct en relaxed. Nul sterrengedrag."

Eenmaal in Rotterdam duurde het niet lang voordat de Federer-gekte losbarstte. Tim van Rijthoven maakte het van dichtbij mee, want hij mocht met zijn grote idool trainen. "Ik weet nog dat ik hartstikke zenuwachtig was. Ik denk ook niet dat er ooit zoveel mensen naar een training hebben gekeken", memoreert Van Rijthoven.

"Op een gegeven moment gingen we tijdens het overslaan voor punten spelen en opeens stond ik 5-1 in games voor. Toen dacht ik echt: wat gebeurt hier allemaal? Daarna schudden we handen alsof het heel normaal was. Federer is een heel nuchtere man. Een koele kikker die altijd positief is op de baan. Ik heb altijd naar hem opgekeken."

Tim van Rijthoven mocht op het ABN AMRO-toernooi van 2018 met Roger Federer trainen. Tim van Rijthoven mocht op het ABN AMRO-toernooi van 2018 met Roger Federer trainen. Foto: Screenshot/Instragram Tim van Rijthoven

De beslissende kwartfinale tegen Haase en bezoek van de koning

In een volgepakt Ahoy verliep de Federer-show precies zoals Krajicek & co. dat zelf hadden willen uittekenen. De Zwitser haalde zonder setverlies de kwartfinales en hoefde nog maar één duel te winnen om terug te keren aan de top van de wereldranglijst. Tegenstander: thuisfavoriet Robin Haase. Alsof het zo moest zijn.

"De schijnwerpers van de hele tenniswereld stonden op ons toernooi gericht", zegt Krajicek. "Ik weet nog dat Federer bijzonder gespannen was voor die wedstrijd. Niet zo gek ook. Robin pakte zelfs nog de eerste set, maar hij heeft het toch gered. Later zei Robin dat hij zich helemaal niet goed voelde en dat hij had opgegeven als het een andere wedstrijd was geweest. Alle credits voor hem dat hij toch is doorgegaan."

Met zijn zege op Haase was het toernooi voor Federer al geslaagd, maar in de 'echte finale' volgde de kers op de taart. Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima reed de 'FedExpress' over Grigor Dimitrov heen (6-2 en 6-2) en schreef hij het ABN AMRO-toernooi voor de derde keer op zijn naam, na eerder succes in 2005 en 2012.

"Alle puzzelstukjes vielen daardoor in elkaar", zegt Jansen. "Het was onze 45e editie, we hadden voor de finale nog een act waarbij dj Afrojack uit het dak kwam. En de koning en koningin waren er. We hadden ze vaker een uitnodiging gestuurd, maar door de krokusvakantie kwam het vaak niet uit. Nu paste het wel. Federer heeft de koning en koningin ook nog even ontmoet. Ik ben sinds 2004 Ahoy-directeur en ik kan wel zeggen dat de editie van 2018 echt de bijzonderste was."

Zeges Federer op ABN AMRO-toernooi 2018 Eerste ronde - Ruben Bemelmans (6-1 en 6-2)

Tweede ronde - Philipp Kohlschreiber (7-6 (8) en 7-5)

Kwartfinale - Robin Haase (4-6, 6-1 en 6-1)

Halve finale - Andreas Seppi (6-3 en 7-6 (3))

Finale - Grigor Dimitrov (6-2 en 6-2)

Roger Federer moest Robin Haase in de kwartfinales verslaan om de eerste positie te heroveren. De Zwitser won in drie sets. Roger Federer moest Robin Haase in de kwartfinales verslaan om de eerste positie te heroveren. De Zwitser won in drie sets. Foto: Getty Images

Een laatste ode aan 'tovenaar' Federer

Het was de negende en laatste keer dat Federer het deelnemersveld op het ABN AMRO-toernooi van glans voorzag. Hij stond in 2018 zes weken aan kop van de wereldranglijst, maar sloot het jaar af als mondiale nummer drie en keerde daarna nooit meer terug op die eerste plek. Vrijdagavond volgt op de Laver Cup 'The Last Dance' van de man die tennis in de afgelopen 25 jaar naar zijn hand heeft gezet.

"Federer is een tovenaar. Want wat hij op de baan deed, was pure magie", zegt bewonderaar Van Rijthoven. "Wat kon hij niet? De manier waarop hij tennist, is ongeëvenaard. Niemand kan het zoals hij het kan. Ik vond het altijd een genot om naar te kijken. Het was een sombere dag voor het tennis toen hij vorige week bekendmaakte te stoppen."

Krajicek, die in 2000 en 2002 tegen Federer speelde (en twee keer verloor), benadrukt dat de Zwitser meer dan alleen een geweldige tennisser was. "Het gaat ook om de emotie die hij meebracht. Het publiek leefde helemaal op als hij de baan betrad. Federer heeft tennis zó groot gemaakt. Hij was het ultieme boegbeeld."

"Je mist hem nu al. Dat had ik laatst nog op de US Open, ook omdat Novak Djokovic niet meedeed en Rafael Nadal vroeg werd uitgeschakeld. Ik ga niet beginnen aan de discussie of Federer de beste tennisser aller tijden is. Maar hij is voor mij wel de grootste en belangrijkste speler die het tennis ooit heeft gehad."