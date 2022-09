Roger Federer zal vrijdagavond op de vijfde editie van de Laver Cup voor de laatste keer zijn kunsten vertonen aan het grote publiek. Dit is wat je moet weten over het toernooi in Londen, waar een team uit Europa en een team met tennissers uit de rest van de wereld het tegen elkaar opnemen.

De twee teams op de Laver Cup bestaan in basis uit zes spelers. Namens Europa zijn dat Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stéfanos Tsitsipás en Casper Ruud. Matteo Berrettini is de reserve. Team World wordt gevormd door Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe en Jack Sock. Bij die formatie geldt Tommy Paul als zogenoemde 'alternate'.

De samenstelling van de teams is deels op basis van de ATP-ranglijst. Drie van de zes spelers kwalificeerden zich voor de Laver Cup dankzij hun ranking, gemeten op de maandag na Roland Garros. Het andere drietal is gekozen door de teamcaptain. De coach is altijd een tennislegende; bij Europa is dat Björn Borg en John McEnroe moet Team World naar succes leiden.

Elke dag staan er drie enkelwedstrijden en één dubbelpartij op het programma. Iedere speler moet in de eerste twee dagen minstens één wedstrijd in het enkelspel spelen. Federer geniet een uitzonderingspositie: de afzwaaiende Zwitser zal alleen dubbelen en wordt in zijn enkelpartij vervangen door Berrettini. Er zijn nog meer regels: niemand mag meer dan twee enkelpartijen spelen en minstens vier van de zes spelers moeten in actie komen in het dubbelspel.

De Laver Cup wordt gewonnen door het team dat als eerste dertien punten heeft. De telling gaat als volgt: op vrijdag is elke overwinning één punt waard, op zaterdag zijn dat twee punten en op zondag is een zege goed voor drie punten. Als de stand na alle wedstrijden gelijk is, wordt op zondag een beslissend duel gespeeld. Mocht er zondag nog maar één wedstrijd nodig zijn, dan wordt er ná de prijzenceremonie nog een demonstratieduel afgewerkt.

De wedstrijden worden volgens het format van best of three sets gespeeld. Als er na twee sets nog geen beslissing is gevallen, dan volgt er een supertiebreak (tot de tien punten). Bij de Laver Cup wordt er altijd op hardcourt gespeeld.

Federer komt alleen vrijdagavond in actie. De tennislegende kan het fysiek zogezegd niet aan om ook een wedstrijd in het enkelspel te spelen en gaat daarom dubbelen met Nadal, zijn vriend en grootste rivaal gedurende zijn loopbaan. Ze nemen het op tegen de Amerikanen Tiafoe en Sock. Het is de tweede partij na 20.00 uur.

De Laver Cup wordt het ene jaar in Europa en het andere jaar buiten Europa gehouden. Dit jaar is de O2 Arena in Londen het podium van de krachtmetingen. Bij de vorige edities waren dat Praag (2017), Chicago (2018), Genève (2019) en Boston (2021). Vanwege de coronapandemie ging de Laver Cup in 2020 niet door.

Team World wist de Laver Cup nog nooit te winnen. Vooral vorig jaar was de editie niet bepaald spannend; Team Europa verloor maar één partij. John Isner en Denis Shapovalov waren toen in het dubbelspel te sterk voor Alexander Zverev en Berrettini. De spannendste krachtmeting was in 2019, toen het 13-11 werd.