De Nederlandse tennissers nemen het eind november in de kwartfinales van de Davis Cup Finals op tegen Australië. Zonder kopman Alex de Minaur verloren de Australiërs zondag in Hamburg het duel met Duitsland om de groepswinst.

Australië en Duitsland hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen en streden daarom alleen nog om de groepswinst. Na zeges van de Duitser Jan-Lennard Struff en de Australiër Thanasi Kokkinakis in het enkelspel haalde het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Pütz in het dubbelspel het beslissende punt binnen.

Door het verlies eindigt Australië als tweede in groep C en treft het Nederland, dat zich eerder deze week als winnaar van groep D voor de knock-outfase plaatste. Het Nederlandse Davis Cup-team won deze week in Glasgow van Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, steeds met 2-1.

Het is pas de tweede keer dat Nederland van de partij is op de Davis Cup Finals. De enige andere keer was in 2019. Destijds was de poulefase het eindstation door nederlagen tegen Groot-Brittannië en Kazachstan.

Kyrgios mogelijk in november weer present

Mogelijk kan Australië in de knock-outfase op het hardcourt in Málaga weer beschikken over Nick Kyrgios, de nummer twintig van de wereld. De finalist van Wimbledon, bezig aan een goed seizoen, sloeg de groepsfase van de Davis Cup Finals over.

Kyrgios wilde na de US Open, waar hij in de kwartfinales strandde, wat tijd doorbrengen met zijn familie. De Minaur is de mondiale nummer 22. Hij kwam deze week in Hamburg wel in actie tijdens de groepswedstrijden tegen België (2-1) en Frankrijk (3-0).

De knock-outfase van de Davis Cup Finals vindt van 22 tot en met 27 november plaats. Ook Italië, de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Spanje en Kroatië zijn in Málaga present.