Nederland heeft zaterdag ook de derde groepswedstrijd in de Davis Cup Finals tegen de Verenigde Staten gewonnen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren in hun partijen sterker dan respectievelijk Tommy Paul en Taylor Fritz, waardoor Oranje de groepswinst pakt.

Nederland verzekerde zich vrijdag met de 2-1-overwinning op Groot-Brittannië al van een plaats in de kwartfinale. Het team van de VS was door die zege ook zeker van een plek bij de laatste acht. De laatste wedstrijd in Glasgow zou bepalen wie de groepswinnaar zou worden.

Van de Zandschulp won in twee sets van Fritz, de nummer 12 van de wereldranglijst: 6-4, 7-6 (3). In de tweede set brak de Nederlander Fritz, maar de Amerikaan knokte zich terug in de wedstrijd. Een tiebreak moest voor de beslissing zorgen. Met een lob op de lijn zorgde Van de Zandschulp daarin voor vier matchpoints. Op het tweede daarvan maakte hij het af.

Griekspoor won eerder op de avond met 7-5 en 7-6 (3) van Paul, de nummer 29 van de wereldranglijst. Hij brak zijn opponent in de elfde game van de eerste set. Daarna kon Griekspoor, de nummer 48 van de wereld, meteen de set binnenhalen. De tweede set eindigde in een tiebreak. Daarin liep Griekspoor uit naar 6-1. Op zijn derde matchpoint sloeg hij toe met een ace.

Door de twee zeges is het afsluitende dubbelspel tussen Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop en Rajeev Ram/Jack Sock niet meer van belang. De knock-outfase van de Davis Cup Finals wordt van 22 tot en met 27 november in Málaga gespeeld. Australië of Duitsland is dan de tegenstander van Oranje.