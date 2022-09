Teamcaptain Paul Haarhuis is meer dan trots op het Davis Cup-team na het bereiken van de knock-outfase van de Finals. De Nederlandse formatie voegde zich vrijdagavond verrassend bij de beste acht landen ter wereld door Groot-Brittannië in Glasgow te verslaan.

"Dit is een fantastisch resultaat", zei Haarhuis na de beslissende overwinning in het dubbelspel. "We hebben een goed team en dat wordt nog steeds beter in de komende jaren. Resultaten zoals deze blijven hangen in hun hoofden en ze weten dat ze daar horen te staan en daar ook willen staan."

Nederland rekende dinsdag in de eerste groepswedstrijd al af met Kazachstan (2-1) en hoefde 'alleen nog maar' te winnen van Groot-Brittannië. Door een nederlaag van Tallon Griekspoor tegen Dan Evans en een afgetekende overwinning van Botic van de Zandschulp op Cameron Norrie stond het na de enkelpartijen nog gelijk.

"We wisten dat Groot-Brittannië moest winnen. Wij hoefden niet te winnen, maar wilden dat wel", blikte Haarhuis terug. "Na de nederlaag van Tallon zaten we een beetje in de put, maar Botic steeg boven zichzelf uit."

In het beslissende dubbelspel tussen Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop en Andy Murray/Joe Salisbury was een derde set nodig om een beslissing te forceren. Het Nederlandse duo maakte het verschil in de slotfase door de laatste tien punten van de wedstrijd te winnen: 7-6 (0), 6-7 (6) en 6-3.

Matwé Middelkoop (links) en Wesley Koolhof vieren hun beslissende overwinning in het dubbelspel. Matwé Middelkoop (links) en Wesley Koolhof vieren hun beslissende overwinning in het dubbelspel. Foto: Reuters

'Er komen zó veel gevoelens samen'

Haarhuis benadrukte dat Koolhof en Middelkoop absoluut de underdogs waren. "De jongens wisten dat ze heel goed moesten spelen tegen de nummer één dubbelspeler van de wereld en Andy Murray die geen bal mist. Na de tweede tiebreak lag alles weer open. Wij plaatsten in de derde set de break en om het dan zo af te maken, is geweldig."

Koolhof wist niet precies hoe het hem en Middelkoop was gelukt om de partij te winnen. De mondiale nummer vier in het dubbelspel sprak van een "intense wedstrijd". "We wonnen de eerste set en hielden ons momentum vast. En ook al verloren we de tweede set, we speelden nog steeds goed, maar die jongens verdienden het ook om een set te winnen. In de derde set konden we het gelukkig afmaken."

Middelkoop zat vol emoties. "In een vol stadion voor je land spelen en met mijn oude dubbelpartner dan winnen van een legende als Murray. Er komen zo veel gevoelens samen. Ik ben zo blij en dit laat zien wat kunnen doen, ook in Málaga."

De knock-outfase van de Davis Cup Finals staat van 22 tot en met 27 november op het programma in Spanje. Het Nederlandse Davis Cup-team speelt zaterdag in Glasgow eerst nog tegen de Verenigde Staten voor de groepswinst.