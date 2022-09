De Nederlandse tennissers hebben zich vrijdagavond in Glasgow voor het eerst voor de de kwartfinales van de Davis Cup Finals geplaatst. Een zege van Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel leidde tot het beslissende punt tegen Groot-Brittannië: 2-1.

Koolhof en Middelkoop waren in de beslissende partij nét iets beter dan drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray en Joe Salisbury. Ze trokken de winst in drie sets naar zich toe: 7-6 (0), 6-7 (6) en 6-3.

Eerder op de avond was Oranje met een nederlaag begonnen aan de ontmoeting met de Britten. Tallon Griekspoor moest als nummer 48 van de wereld zijn meerdere erkennen in Daniel Evans (ATP-25): 6-4 en 6-4.

Daarna boekte Botic van de Zandschulp een zeer fraaie overwinning. De mondiale nummer 35 was mede dankzij zijn sterke service overtuigend met 6-4 en 6-2 te sterk voor Cameron Norrie, de nummer acht van de wereld.

Van de Zandschulp sprak naderhand van een van zijn beste wedstrijden. "Ik denk dat ik een bijna perfecte partij speelde", zei hij. "Ik serveerde heel goed en maakte alleen wat kleine foutjes in de rally's."

Vreugde na de winst van Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel. Vreugde na de winst van Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Nederland doet pas voor tweede keer mee aan Finals

Het is pas de tweede keer dat Oranje present is op de Davis Cup Finals. De enige andere keer was in 2019, toen in de poulefase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren.

Ditmaal begon de ploeg van captain Paul Haarhuis al goed door Kazachstan wél te verslaan. Ook die ontmoeting eindigde in 2-1. Zowel Groot-Brittannië als Kazachstan werd ook verslagen door de Verenigde Staten, die samen met Nederland door zijn in groep D.

Nederland strijdt zaterdag met de Verenigde Staten om de groepswinst. Alle nummers één en twee van de vier poules gaan door naar de kwartfinales. De knock-outfase wordt van 22 tot en met 27 november in Málaga gespeeld.