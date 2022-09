De Nederlandse tennissers zijn vrijdag op achterstand gekomen in de ontmoeting met Groot-Brittannië op de Davis Cup Finals. Tallon Griekspoor ging in twee sets ten onder tegen Daniel Evans.

Griekspoor bood Evans (ATP-25) als nummer 48 van de wereld goed partij, maar kwam op de beslissende momenten net tekort: 6-4 en 6-4. In de laatste game was het raak op het derde matchpoint.

Later op de avond mag Botic van de Zandschulp tegen Cameron Norrie proberen de stand gelijk te trekken. Daarna volgt een dubbelpartij, waarin Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop tegenover Andy Murray en Joe Salisbury staan.

Nederland begon de Davis Cup Finals dinsdag met een 2-1-overwinning op Kazachstan. In de andere groepswedstrijd gingen de Britten met dezelfde cijfers onderuit tegen de Verenigde Staten.

Zaterdag moet Oranje tegen de VS, dat donderdag ook van Kazachstan won, proberen een plek in de kwartfinales veilig te stellen. De knock-outfase wordt van 22 tot en met 27 november in Málaga gespeeld.

Het is de tweede keer dat het Nederlands team erbij is op de Davis Cup Finals. De enige andere keer was in 2019, toen in de poulefase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren.