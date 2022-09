Novak Djokovic is Roger Federer vooral dankbaar nadat de Zwitser donderdag zijn afscheid heeft aangekondigd. De Serviër prijst de houding van zijn 41-jarige collega en kijkt met een trots gevoel terug op de onderlinge ontmoetingen.

"Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat we allemaal samen in het tennis hebben gedeeld", schrijft Djokovic op Instagram. "We hebben meer dan een decennium aan ongelooflijke momenten en partijen achter de rug. We hebben zoveel om aan terug te denken."

Djokovic en Federer troffen elkaar maar liefst vijftig keer in een officiële partij. De onderlinge balans tussen de twee grootheden is met 27 zeges in het voordeel van Djokovic. Die nam bovendien begin 2021 het record van meeste weken als nummer één op de wereldranglijst over van Federer.

De laatste competitieve ontmoeting tussen Federer en Djokovic was de halve finale van de Australian Open in 2020. Djokovic won in straight sets van Federer, die de laatste jaren kwakkelde met blessures en donderdag het einde van zijn tenniscarrière aankondigde.

"Jouw carrière is het voorbeeld van wat het betekent om het hoogste te bereiken en daarnaast ook nog eens zeer integer te blijven", schrijft Djokovic. "Ik ben dankbaar dat ik jou op en ook buiten de tennisbaan heb leren kennen."

Onderlinge ontmoetingen Federer en Djokovic Totale aantal ontmoetingen: 50 (27-23 voor Djokovic)

Ontmoetingen in finales: 19 (13-6 voor Djokovic)

Ontmoetingen op Grand Slams: 17 (11-6 voor Djokovic)

Ontmoetingen in Grand Slam-finales: 5 (4-1 voor Djokovic)

'Kijk ernaar uit stil te staan bij je prestaties'

Federer neemt volgende week afscheid bij de Laver Cup in Londen. Daar vormt hij voor het eerst in de geschiedenis een team met Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray.

"Ik kijk ernaar uit om je in Londen te zien en stil te staan bij je prestaties", schrijft Djokovic tot slot. Bij de strijd om de Laver Cup neemt het bijzondere viertal het op tegen een team van tennissers buiten Europa.

Djokovic is na Nadal en Serena Williams opnieuw een tennisgrootheid die met lovende woorden afscheid neemt van Federer. De Zwitser zwaait af met 103 ATP-titels en hoeft met dat aantal alleen Jimmy Connors (109 titels) voor zich te dulden. Nadal (92) en Djokovic (88) wachten nog op hun honderdste ATP-titel.