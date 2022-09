Serena Williams komt loftuitingen tekort om de carrière van de afzwaaiende Roger Federer te prijzen. De Amerikaanse, die begin deze maand zelf de laatste wedstrijd uit haar loopbaan speelde, zegt dat de legendarische Zwitser veel voor haar heeft betekend.

"Ik heb altijd naar je opgekeken en veel bewondering voor je gehad", schrijft de veertigjarige Williams op Instagram. "De wegen die wij hebben bewandeld waren altijd zo vergelijkbaar, zo hetzelfde. Je hebt miljoenen mensen van over de hele wereld, onder wie mijzelf, geïnspireerd. Dat zullen we nooit vergeten."

Door het donderdag aangekondigde afscheid van Federer, die volgende week op de Laver Cup het laatste toernooi uit zijn loopbaan speelt, verliest de tenniswereld in korte tijd twee legendes. 23-voudig Grand Slam-winnares Williams speelde onlangs op de US Open de laatste wedstrijden uit haar carrière.

Iconen Federer en Williams stonden één keer tegenover elkaar: in 2019 op de Hopman Cup, een landentoernooi voor gemengde koppels. In het dubbelspel won de Zwitser samen met Belinda Bencic van Williams en Frances Tiafoe.

Opvallend in haar ode aan Federer is dat Williams voor het eerst uitspreekt dat ze daadwerkelijk met pensioen is. De Amerikaanse sprak de afgelopen tijd in de media altijd over een "evolutie" of een "transitie", waardoor er altijd speculaties bleven over een eventuele rentree.

"Welkom bij de club van gepensioneerden", schrijft Williams dit keer. "Ik juich je loopbaan toe en kijk uit naar wat je in de toekomst nog allemaal gaat laten zien. Bedankt Roger, voor het zijn van Roger."