Roger Federer (41) neemt volgende week als een van de besten aller tijden afscheid van de tenniswereld. NU.nl blikt terug op vijf memorabele toernooizeges van de legendarische Zwitser, die in zijn carrière 103 ATP-titels veroverde.

2001: Indoortoernooi van Milaan

Het was begin 2001 toen de destijds negentienjarige Federer in Milaan de eerste toernooizege uit zijn loopbaan boekte. De Zwitser, die op dat moment nog werd gezien als groot talent, had in 2000 de eerste twee finales uit zijn loopbaan verloren (Marseille en Basel) en begon zonder verwachtingen en zelfs met enige twijfel aan het Italiaanse indoortoernooi op tapijt.

"Na Marseille en Basel vreesde ik even dat ik nooit meer een toernooi zou winnen", blikte Federer later terug op 2001. "Ik ging ook niet naar Milaan met het doel om de titel te pakken, al wist ik wel dat ik indoor goed was." Dat laatste was niet gelogen, want Federer reikte voor de derde keer in zijn toen nog prille carrière tot de finale van een ATP-toernooi en was daarin te sterk voor de Fransman Julien Boutter.

"Mijn familie was helemaal vanuit Zwitserland afgereisd om de wedstrijd te zien. Ik weet niet eens meer hoe we het gevierd hebben, maar het was voor mij een heel grote opluchting", zei Federer, die in Milaan zijn enige titel van dat jaar pakte.

Biografie Roger Federer Geboortedatum: 8 augustus 1981

Geboorteplaats: Basel, Zwitserland

Lengte: 1,85 meter

Profdebuut: 1998

Eerste titel: 2001 (Milaan)

Meest recente titel: 2019 (Bazel)

2003: Eerste Wimbledon-titel

2003 was voor Federer het jaar waarin hij een begin maakte aan zijn indrukwekkende hegemonie op Wimbledon, het Grand Slam-toernooi op gras dat hij in totaal acht keer won. Federer verloor het gehele toernooi maar één set en rekende op weg naar de finale af met onder anderen Sjeng Schalken.

"We begonnen allebei gehavend aan de wedstrijd; ik had last van mijn voet en Federer van zijn rug", blikte Schalken in 2019 in gesprek met NU.nl terug op die kwartfinale. "We stonden op baan 1. Dat was volgens mij de enige kwartfinale ooit op Wimbledon die op een buitenbaan is gespeeld. De organisatie dacht namelijk dat een van ons zou opgeven."

"Ik voelde wel snel dat er niks te halen viel voor mij. Ook zonder pijn in mijn voet was ik kansloos geweest", bekende de Nederlander, die in zijn loopbaan zes keer tegen Federer speelde en vijf keer verloor. "Wat het moeilijk maakt om tegen Federer te spelen? Ten eerste kan hij goed verdedigen en ten tweede heeft hij een dodelijke forehand en service. Het is heel lastig om hem te verrassen."

Grand Slam-titels Federer Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017

Roland Garros: 2009

Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008

2004: Eerste Australian Open-titel en nummer één-positie

Een half jaar na zijn succes op Wimbledon zette Federer zijn opmars kracht bij door de Australian Open op zijn naam te schrijven. Federer pakte niet alleen zijn eerste titel in Melbourne door de Rus Marat Safin te verslaan. Hij legde door het bereiken van de finale ook voor het eerst in zijn loopbaan beslag op de nummer één-positie.

Na Martina Hingis in 1997 was Federer pas de tweede Zwitser ooit die zich de aanvoerder van de wereldranglijst mocht noemen en hij verdedigde die plek met verve. Pas vier jaar later - in augustus 2008 - werd hij van de troon gestoten door Rafael Nadal, wat betekent dat Federer zich met een recordaantal van 237 achtereenvolgende weken de beste tennisser ter wereld mocht noemen.

Amper een jaar later keerde Federer al terug aan de top van de ranglijst. De Zwitser stond in totaal 310 weken op de nummer één-positie. De laatste keer dat hij de wereldranglijst aanvoerde, was in juni 2018.

Tennissers met meeste toernooizeges (enkelspel) 1. Jimmy Connors - 109 titels

2. Roger Federer - 103 titels

3. Ivan Lendl - 94 titels

4. Rafael Nadal - 92 titels

5. Novak Djokovic - 88 titels

6. John McEnroe - 77 titels

7. Pete Sampras - 64 titels

8. Björn Borg - 62 titels

9. Guillermo Vilas - 62 titels

10. André Agassi - 60 titels

2009: Winst Roland Garros na drie verloren finales

In de lente van 2009 had Federer al vijf keer Wimbledon, vijf keer de US Open en drie keer de Australian Open gewonnen, maar Roland Garros ontbrak nog steeds op zijn erelijst. De Zwitser knokte zich in 2006, 2007 én 2008 weliswaar naar de finale in Parijs, maar daar werd hij net zo vaak opgewacht door de op dat moment onverslaanbare gravelkoning Nadal.

In 2009 kwam daar verandering in, uitgerekend het jaar dat Nadal er voor de eerste keer in zijn carrière níét in slaagde de finale te bereiken (Robin Söderling verraste de Spanjaard in de achtste finales). Federer ging het overigens ook niet soepel af, want hij had tegen zowel Tommy Haas (achtste finales) als Juan Martín Del Potro (halve finales) een vijfsetter nodig.

Federer bereikte wel de finale op het Franse gravel en won daarin eenvoudig van de Zweedse verrassing Söderling, waardoor hij de zesde tennisser ooit werd die alle Grand Slam-toernooien op zijn erelijst heeft staan. Nadal en Novak Djokovic zouden later eveneens een zogenoemde Career Slam veiligstellen.

"Dit is de mooiste overwinning uit mijn loopbaan. Ik hoef nu niet meer te vrezen dat ik Roland Garros nooit zal winnen", zei een emotionele en opgeluchte Federer, die met zijn zege in Parijs het recordaantal Grand Slam-titels van Pete Sampras evenaarde (14).

2017: Eerste Grand Slam-titel in ruim vier jaar

Na zijn zevende Wimbledon-titel in 2012 brak een relatief moeizame periode aan in de carrière van Federer. Hij bereikte tussen 2012 en 2016 weliswaar nog drie keer de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi (Wimbledon 2014 en 2015 en US Open 2015), maar Djokovic bleek in al die finales een maatje te groot.

Geplaagd door blessureleed sloot Federer 2016 zelfs af zonder ook maar één titel, een unicum in zijn loopbaan. Waar veel mensen dachten dat het tijdperk-Federer ten einde was, richtte de tennislegende zich in 2017 helemaal op, met zijn titel op de Australian Open als begin van zijn historische ommekeer.

Na onder meer vijfsetters tegen Kei Nishikori en landgenoot Stan Wawrinka plaatste Federer zich voor het eerst in zeven jaar voor de finale in Melbourne. Het was de achtste keer dat hij Nadal trof in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi en het leverde voor de vierde keer een vijfsetter op.

Federer trok na een marathonpartij van 3 uur en 38 minuten aan het langste eind, waardoor hij een einde maakte aan de prijzendroogte op Grand Slam-toernooien. Later dat jaar schreef hij ook Wimbledon nog op zijn naam. In 2018 prolongeerde Federer zijn titel op de Australian Open, wat nu blijkt de laatste Grand Slam-titel uit zijn loopbaan.

