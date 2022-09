Roger Federer krijgt vanuit de tenniswereld alle lof voor zijn imposante carrière. De 41-jarige Zwitser maakte eerder op donderdag bekend dat hij zijn loopbaan eind deze maand beëindigt.

"Roger zorgde ervoor dat we er allemaal trots op waren dat we deel uitmaken van dezelfde sport. Zijn impact op het tennis en zijn nalatenschap kunnen niet onderschat worden", zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

"Gedurende zijn 24 jaar als tennisprof heeft Roger de sport miljoenen fans bezorgd. Hij leidde een ongelooflijk nieuw tijdperk van groei in en maakte tennis populairder. Er zijn maar weinig atleten die zoveel impact hebben gehad."

Gaudenzi noemt Federer verder "een grootheid op de baan" en "een inspiratie voor velen". Hij roemt ook de uitstraling en houding van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Hij is en blijft een rolmodel en een ambassadeur van het tennis."

'Bedankt voor alle herinneringen'

Op sociale media hebben inmiddels de eerste collega-tennissers gereageerd op de afscheidsbrief van Federer. "Je bent absoluut een levende legende. Bedankt voor de ontelbare herinneringen", schrijft John Isner.

Federers landgenoot Stan Wawrinka plaatste twee hartjes. Denis Shapovalov schrijft: "Je bent een legende. Bedankt voor alles, Roger." De organisatie van Wimbledon, het favoriete Grand Slam-toernooi van Federer, bedankt het tennisicoon eveneens voor alles.

Ook oud-tennissers uiten respect voor Federer. "Roger forever", zegt voormalig nummer twee van de wereld en tweevoudig Grand Slam-finalist Àlex Corretja. Tommy Haas - ook hij was ooit de mondiale nummer twee - schrijft: "Je bent er één uit duizenden."

Later deze maand zwaait Federer af op de Laver Cup. De Zwitser, die al jaren met fysieke problemen kampt, pakte in zijn carrière 103 ATP-titels. In totaal was hij 310 weken de nummer één van de wereld.