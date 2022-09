Roger Federer zegt dat hij niet anders kan dan stoppen, omdat zijn lichaam het signaal geeft dat tennis op topniveau niet meer mogelijk is. De 41-jarige Zwitser kondigde donderdag aan na de Laver Cup van volgende week een punt achter zijn carrière te zetten.

"Zoals jullie weten, heb heb ik de afgelopen drie jaar veelvuldig te maken gehad met blessures en operaties", zegt Federer op sociale media in een toelichting op zijn aankondiging.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelde na zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon 2021 geen wedstrijd meer. Hij kampte met zware knieblessures, maar sprak in juni nog de hoop uit in 2023 veel toernooien te spelen. Dat bleek toch niet mogelijk.

"Ik heb keihard gewerkt om terug te keren op hoog niveau, maar ik ken de grenzen van mijn lichaam. Mijn lichaam zegt dat het voorbij is."

Federer spreekt van 'bitterzoet besluit'

In februari van dit jaar kondigde Federer aan dat hij op de Laver Cup, die van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september in Londen gehouden wordt, zijn rentree zal maken. Ook was al gepland dat hij in oktober het toernooi van Bazel zou spelen, maar dat gaat niet door. Het blijft bij de Laver Cup, waar Federer met onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic Team Europa zal vertegenwoordigen.

"Na de Laver Cup zal ik nog weleens tennissen, maar niet meer meedoen aan Grand Slams en andere toernooien", vervolgt Federer, die spreekt van een "bitterzoet besluit".

"Ik zal alles missen wat het tennis mij gegeven heeft. Aan de andere kant is er veel te vieren. Ik beschouw mezelf als een van de gelukkigste mensen op aarde. Ik heb een bijzonder tennistalent gekregen en heb een niveau gehaald dat ik niet voor mogelijk had gehouden. En dat langer dan gedacht."

'Ik hou van je en zal je nooit verlaten'

Federer won in zijn loopbaan alle Grand Slam-toernooien en Wimbledon zelfs acht keer. Hij maakte in 1998 zijn debuut op ATP-niveau en was 310 weken de nummer één van de wereldranglijst.

Federer gaat daarmee de boeken als een van de succesvolste sporters ooit, al benadrukt de tenniser in zijn afscheidsbericht dat hij het niet alleen gedaan heeft. Hij bedankt zijn vrouw Mirka, zijn familie, coaches, sponsoren, tegenstanders en zijn fans.

"Jullie zullen nooit weten hoeveel kracht jullie mij gegeven hebben. De afgelopen 24 jaar waren een ongelooflijk avontuur. Ik heb gelachen, ik heb gehuild. Ik heb plezier gehad en pijn gevoeld. Maar het mooiste is dat ik meer dan ooit het gevoel heb gehad dat ik leef. Daarom wil ik iedereen bedanken, vanuit het diepste van mijn hart. Tot slot zeg ik tegen het tennis: ik hou van je en zal je nooit verlaten."