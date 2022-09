Met het aanstaande afscheid van Roger Federer (41) komt er een einde aan een illuster tijdperk. De tennislegende won bijna alles wat er te winnen viel, maar was nog veel meer de sympathieke Zwitser die zijn sport met sierlijkheid, puur talent en liefde voor het spel tot kunst verhief. Een profiel over misschien wel de beste tennisser die de wereld ooit zal kennen.

Het is juni 2001 als een negentienjarig talent de achtste finales van Wimbledon bereikt. De op dat moment nog vrij onbekende Federer krijgt de kans om op het centercourt én tegen zijn idool Pete Sampras te spelen. Ruim twintig jaar later staat de ontmoeting te boek als een historisch duel waarin de onverslaanbaar geachte koning Sampras in zijn vertrouwde paleis van de troon werd gestoten.

"Die overwinning kwam voor mij volledig als een verrassing. Ik dacht: als ik op Wimbledon van Pete Sampras kan winnen, kan ik iedereen op de wereld verslaan. Die wedstrijd gaf me het geloof dat er een fantastische carrière voor me in het verschiet lag", zei Federer bij een sponsorevenement over de door hem gewonnen vijfsetter in Londen.

In de kwartfinales werd Federer door Tim Henman met beide voeten terug op 'het heilige gras' gezet, maar in 2003 veroverde hij alsnog zijn eerste van in totaal acht Wimbledon-titels. Een aantal dat nooit meer is geëvenaard. Om zijn troonopvolging compleet te maken, evenaarde 'King Roger' in 2009 op Roland Garros ook het recordaantal Grand Slam-titels van Sampras (veertien).

Over zijn prijzen, records en onderscheidingen kunnen boeken volgeschreven worden, maar Federer was veel meer dan een prijzenpakker. De nu twintigvoudig Grand Slam-winnaar ademde tennis en blonk uit in sierlijkheid en genialiteit, met een schitterende enkelhandige backhand als signatuur. Het succes steeg hem bovendien niet naar zijn hoofd; Federer bleef zichzelf en gebruikte zijn status meer dan eens om de maatschappij te helpen.

Roger Federer viert zijn sensationele zege op Pete Sampras tijdens Wimbledon 2001. Roger Federer viert zijn sensationele zege op Pete Sampras tijdens Wimbledon 2001. Foto: Getty Images

Federer van ballenjongen tot tienvoudig winnaar in Basel

Het begon allemaal in het plaatsje Münchenstein nabij Basel, waar Federer opgroeide als kind van een Zuid-Afrikaanse vader en een Zwitserse moeder. Het duurde niet lang voordat hij zijn eerste stappen op de tennisbaan zette. Als tiener schitterde hij begin jaren negentig als ballenjongen op het indoortoernooi in Basel, het evenement dat hij later als prof tien keer op zijn naam zou schrijven.

Om zijn talent verder te ontwikkelen verkaste Federer op jonge leeftijd naar een gastgezin in het Franstalige Écublens, waar het Zwitsers Nationaal Tenniscentrum gevestigd was. Ondanks heimwee en onwennigheid vanwege zijn gebrekkige Frans - uitgebreid beschreven in het boek The Roger Federer Story: Quest for Perfection - bleef Federer in Écublens om zijn droom na te jagen.

In de zomer van 1997 liet Federer school voor wat het was en richtte hij zich volledig op zijn tenniscarrière. Hij besloot een appartement te huren met zijn goede vriend Yves Allegro, die toen al doorhad hoe professioneel Federer de sport benaderde. "Roger hield niet van uitgaan en feestjes. We speelden vooral thuis computerspelletjes. Ik las ooit ergens dat hij alcohol had gedronken, maar dat heb ik hem zelden zien doen."

Tennissers met meeste Grand Slam-titels bij de mannen Rafael Nadal - 22

Novak Djokovic - 21

Roger Federer - 20

Pete Sampras - 14

Roy Emerson - 12

Federer bleef altijd zichzelf

Allegro zag zijn goede vriend in de loop der jaren altijd zichzelf blijven, met zijn liefde voor tennis als rode draad. Zo zegde Federer in de lente van 2003 toe om maanden later, vlak na Wimbledon en het graveltoernooi van Gstaad, een demonstratiewedstrijd te spelen bij de noodlijdende tennisclub van Allegro's vader in het piepkleine Zwitserse plaatje Grône, goed voor zo'n 2.500 inwoners.

Veel tennissers melden zich na een uitputtend Grand Slam-toernooi liever vermoeid af voor het toernooi daarop en hebben al helemáál geen trek in een weinig lucratief demonstratieduel, maar Federer is een geval apart. Twee dagen na zijn verloren eindstrijd in Gstaad stond hij 'gewoon' in Grône voor het oog van zo'n drieduizend mensen drie sets af te werken. Gratis en voor niets.

Roger Federer na het winnen van Roland Garros in 2009, de Grand Slam-titel waar hij het langst op moest wachten. Roger Federer na het winnen van Roland Garros in 2009, de Grand Slam-titel waar hij het langst op moest wachten. Foto: Getty Images

Ontmoeting met zijn vrouw 'Mirka' in Sydney

Op dat moment was Federer al definitief doorgebroken, maar het fundament voor zijn schitterende carrière werd op de Olympische Spelen van 2000 gelegd. In Sydney ontmoette Federer zijn huidige vrouw Miroslava 'Mirka' Vavrinec. De twee vormden op de Hopman Cup in 2002 nog een tenniskoppel, maar door aanhoudend blessureleed besloot 'Mirka' te stoppen en zich als manager volledig in te zetten voor de carrière van haar vriend. Ze vervulde een sleutelrol in het succesverhaal.

Denk je aan Federer, dan denk je aan 'Mirka'. De voormalige nummer 76 van de wereld is bij de belangrijke toernooien een vast gezicht op de tribune en heeft veel weg van een normale Federer-fan die thuis voor de televisie zit. Soms een gebalde vuist in de lucht, soms de handen voor haar ogen als haar man weer eens in een zenuwslopende marathonpartij verwikkeld is.

"Mirka heeft me zo ontzettend gesteund, dat ik er wel naar uitkijk als mijn loopbaan straks voorbij is", bekende Federer in de zomer van 2020 bij het programma Sportspanorama. "Ze zette haar eigen carrière opzij en zei: 'Jij bent belangrijker voor mij, we kunnen samen iets prachtigs opbouwen.' Als zij me niet telkens had aangemoedigd om door te gaan, was ik een tijd geleden al gestopt." Het koppel trouwde in 2009 en kreeg vier kinderen (twee tweelingen).

Roger Federer is sinds 2009 getrouwd met Miroslava 'Mirka' Vavrinec. Roger Federer is sinds 2009 getrouwd met Miroslava 'Mirka' Vavrinec. Foto: Getty Images

Dominantie Federer leidt tot pure bewondering

Onder toeziend oog van 'Mirka' zette Federer de tenniswereld in het eerste decennium van de 21e eeuw naar zijn hand. Na zijn eerste Australian Open-titel in 2004 mocht Federer zich voor het eerst de nummer één van de wereld noemen, een positie die hij 237 achtereenvolgende weken (tot augustus 2008) vasthield. Het is een van de vele records die nog altijd op zijn naam staan.

Tennissers die ooit tegen Federer speelden, vinden het moeilijk onder woorden te brengen wáárom hij zo goed is. Natuurlijk gaat het over zijn ijzersterke service en forehand, gecombineerd met zijn pure talent en briljante inzicht. Maar het is vooral de bewondering en pure verbazing die boekdelen spreekt. Het moment dat je naar de televisie zit te kijken en denkt: dit kán helemaal niet.

"I can cry like Roger. I wish I could play like him", zei een emotionele Andy Murray na zijn nederlaag tegen Federer in de Australian Open-finale van 2010. Djokovic sprak woorden van gelijke strekking na een verliespartij tegen zijn rivaal: "Ik speelde mijn beste tennis, maar de geweldige ballen bleven op me afkomen. Dan moet je je toch echt afvragen of hij wel van dezelfde planeet komt."

Roger Federer was sinds 1998 actief als prof. Roger Federer was sinds 1998 actief als prof. Foto: Getty Images

Comeback in 2017 en het laatste kunstje

De opkomst van Nadal en Djokovic dreef Federer tot een nóg hoger niveau, al maakten de Spaanse gravelkoning en de Servische allrounder het hem ook een stuk lastiger om de beste van de wereld te blijven. Na zijn Wimbledon-titel van 2012 won Federer tot 2017 geen enkel Grand Slam-toernooi meer en dreigde het einde van een tijdperk. Het bleek misplaatste onderschatting.

Door begin 2017 na een wedstrijdloze periode van ruim een half jaar de Australian Open te winnen, toonde de al afgeschreven Federer nog maar eens aan waarom hij zo vaak de GOAT (The Greatest of All Time) wordt genoemd. Later dat jaar voegde hij nog een Wimbledon-titel aan zijn erelijst toe en werd hij beloond met de ATP Comeback of The Year Award.

Na een nieuwe Australian Open-titel in 2018 en het heroveren van de nummer één-positie op 36-jarige leeftijd - Robin Haase moest het in de beslissende partij in Ahoy ontgelden - boekte Federer in maart 2019 als kers op de taart in Dubai de honderdste ATP-titel uit zijn loopbaan.

De 'FedExpress' voegde daar in 2019 nog drie toernooizeges aan toe, maar het zou niet genoeg zijn om het record van Jimmy Connors (109 titels) uit de boeken te tennissen. Hoewel Federer het door corona verstoorde 2020 door twee knieoperaties bijna helemaal aan zich voorbij moest laten gaan en ook daarna te maken kreeg met blessureleed, passeerde het woord 'stoppen' nooit de revue.

Nu kondigt hij alsnog aan dat er na 25 seizoenen een punt achter zijn schitterende loopbaan komt te staan, na de Laver Cup die tussen 23 en 25 september wordt gespeeld. Aan de zijde van onder anderen Nadal en Djokovic - die Federer inmiddels zijn gepasseerd op de lijst van tennissers met meeste Grand Slam-titels bij de mannen - neemt hij het dan met Team Europa op tegen een ploeg die bestaat uit tennissers van buiten Europa.

Dat gebeurt in Londen, waar Federer in 2001 met de zege op Sampras de eerste penseelstreken zette voor het meesterwerk dat zijn loopbaan zou worden.