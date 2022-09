Roger Federer heeft donderdag zijn afscheid als tennisser aangekondigd. De 41-jarige Zwitser zet na de Laver Cup aan het einde van deze maand een punt achter zijn carrière.

Vanwege fysieke problemen kwam Federer de laatste jaren al nauwelijks in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar op Wimbledon, waar hij in de kwartfinales strandde.

"Zoals velen weten, hebben de laatste drie jaren, waarin ik kampte met blessures, veel van mij gevraagd", laat Federer weten in een verklaring. "Ik heb hard gewerkt om terug te komen op niveau, maar ik ken de mogelijkheden en limieten van mijn lichaam."

Federer gaat de boeken in als als één van de beste tennissers aller tijden. Hij schreef in totaal twintig Grand Slam-titels op zijn naam, twee minder dan recordhouder Rafael Nadal. De rechtshandige Zwitser won acht van zijn titels op Wimbledon, zijn favoriete Grand Slam-toernooi.

Bovendien was hij lange tijd de tennisser die de meeste weken aan kop van de wereldranglijst had gestaan. Hij voerde de ATP-ranglijst, de wereldranglijst in het mannentennis, in totaal 310 weken aan. Begin 2021 stond hij dat record af aan Novak Djokovic, die tot dusver 373 weken op de nummer één-positie stond.

Federer zwaait na strijd om Laver Cup af

"Ik ben nu 41 jaar oud. Ik heb over een periode van 24 jaar meer dan 1.500 partijen gespeeld", schrijft Federer. "Tennis heeft me meer gebracht dan ik ooit had durven dromen toen ik begon."

"Maar ik moet ook weten wanneer het tijd is om mijn professionele carrière te eindigen. De Laver Cup wordt mijn laatste ATP-toernooi, maar logischerwijs zal ik daarna blijven tennissen in de toekomst. Dat zal alleen niet meer op Grand Slams of op de tour zijn."

In september speelt Federer bij de vijfde editie van de strijd om de Laver Cup zijn laatste toernooi. Op dat toernooi strijdt hij samen met Rafael Nadal, Andy Murray en Novak Djokovic tegen een team dat bestaat uit tennissers van buiten Europa.