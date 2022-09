Richèl Hogenkamp, die voorlopig is gestopt als proftennisster, gaat aan de slag als teammanager van De Graafschap. De Nederlandse kampt met een slepende voetblessure en heeft zodoende tijd voor andere dingen.

Begin juli vertelde Hogenkamp in gesprek met de Gelderlander dat ze maandenlang rust moet houden en haar carrière daarom op een laag pitje heeft gezet. De Doetinchemse wilde nog niet van een definitief afscheid spreken, maar met haar nieuwe baan als teammanager begint het daar wel op te lijken.

Hogenkamp speelde in juni haar laatste officiële wedstrijd. Ze deed dit jaar ook mee aan de kwalificatietoernooien voor de Australian Open en Roland Garros, maar in zowel Melbourne als Parijs slaagde ze er niet in het hoofdschema te bereiken.

Op het hoogtepunt van haar loopbaan was Hogenkamp de nummer 94 van de wereld. Die positie bereikte ze in juli 2017. De huidige nummer 304 van de WTA-ranglijst speelde negen Grand Slam-toernooien en haalde drie keer de tweede ronde: op Roland Garros (2017), Wimbledon (2015) en de US Open (2016).

'Richèl heeft affiniteit met de club en met voetbal'

Hogenkamp, die zestien ITF-titels maar nooit een WTA-toernooi won, maakte ook meerdere keren deel uit van het Nederlandse team. De meervoudig Nederlands kampioen zat dit jaar niet in de selectie van captain Elise Tamaëla voor de ontmoeting met Spanje in de Billie Jean King Cup.

Bij De Graafschap is Hogenkamp de opvolger van Marc Teloh, die ruim vijftien jaar aan de 'Superboeren' verbonden was. "Richèl kent uiteraard het klappen van de zweep als sportster op topniveau, komt uit Doetinchem en heeft een seizoenskaart bij De Graafschap gehad. Ze heeft dus affiniteit met de club en ook met voetbal", zegt technisch manager Peter Bijvelds.

De Graafschap komt al enkele seizoenen uit in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie uit Doetinchem kende een teleurstellende start van het nieuwe seizoen en bezet momenteel de zeventiende plek, met vijf punten.