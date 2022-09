Andy Murray vindt dat er iets gedaan moet worden aan de tenniswedstrijden die steeds later beginnen en daardoor vaak pas na middernacht zijn afgelopen. De maat is vol voor de ervaren Schot, die woensdagavond op de Davis Cup Finals in Glasgow na middernacht nog op de baan stond.

Murray en Joe Salisbury begonnen pas om 22.10 uur (lokale tijd) aan hun dubbelpartij tegen de Amerikanen Jack Sock en Rajeev Ram. De beslissende wedstrijd in de ontmoeting tussen Groot-Brittannië en de VS, in de poule van Nederland, duurde bijna drie uur. De tribunes waren al voor een deel leeggestroomd.

"Voor iedereen is het beter als de wedstrijden eerder beginnen", zei de 35-jarige Murray na de verloren driesetter (7-5, 4-6 en 5-7) op zijn persconferentie volgens The Telegraph. Het persmoment begon pas midden in de nacht, na 1.30 uur (lokale tijd).

"Het is ook niet ideaal voor de media en voor de fans. Volgens mij was de helft van het publiek vertrokken toen de wedstrijd klaar was. Dat is zonde, want ze hebben een geweldige wedstrijd gemist. Daarnaast vind ik het ongepast voor de ballenkinderen."

Ook de eerste wedstrijd van het Nederlandse Davis Cup-team, tegen Kazachstan, was dinsdag niet voor middernacht klaar. Niet alleen beginnen de wedstrijden relatief laat; de baan in de Emirates Arena in Glasgow is traag en daardoor zijn er veel lange punten.

'De tenniswereld moet hier goed over na gaan denken'

Overigens is de kritiek van Murray niet alleen gericht op de organisatie van de Davis Cup Finals, want de late tenniswedstrijden zijn dit seizoen vaker onderwerp van discussie. Carlos Alcaraz zette onlangs op de US Open een nieuw record neer: de uiteindelijke winnaar van het toernooi rekende in zijn kwartfinale pas vlak voor 3.00 uur af met de Italiaan Jannik Sinner.

"Op de US Open hebben we gezien dat het niet alleen hier in Glasgow een probleem is", onderstreepte drievoudig Grand Slam-winnaar Murray. "Dit is een onderwerp waar de tenniswereld goed over moet gaan nadenken. Wat mij betreft zijn deze late eindtijden niet erg professioneel."

Door de nipte nederlaag van Murray en Salisbury in het dubbelspel verloor Groot-Brittannië de ontmoeting met de VS. Na de twee wedstrijden in het enkelspel stond het nog 1-1: Tommy Paul won een driesetter van Dan Evans en de Britse kopman Cameron Norrie versloeg Taylor Fritz.

Het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis neemt het vrijdag op tegen Groot-Brittannië en sluit de groepsfase zaterdag af tegen de VS. De twee beste landen in de poule van vier plaatsen zich voor de knock-outfase van de Davis Cup Finals, die van 22 tot en met 27 november in Málaga wordt afgewerkt.