Tallon Griekspoor heeft Nederland dinsdag op een 1-0-voorsprong gezet in het groepsduel met Kazachstan tijdens de Davis Cup Finals. De nummer 48 van de wereld rekende in de Emirates Arena in Glasgow af met Mikhail Kukushkin, de mondiale nummer 221: 6-1, 3-6 en 6-3.

Griekspoor deelde in de eerste set de lakens uit tegen de slordig spelende Kukushkin. De Nederlander heerste in bijna elke rally en leek op weg naar een overtuigende zege.

In het tweede bedrijf kwam Kukushkin beter voor de dag. De Kazach werd weliswaar snel gebroken, maar knokte zich na enkele spannende games naar een 3-2-voorsprong. Griekspoor oefende bij een 3-3-stand veel druk uit op de service van Kukushkin, maar moest alsnog het onderspit delven in een game die meer dan twintig minuten duurde.

Het bleek een kantelmoment in de set. Kukushkin, die in 2015 in de top veertig stond, raakte bijna geen bal meer verkeerd en denderde door naar de setwinst. De Kazach kon niet doordrukken en kreeg in de beslissende set al snel een break om de oren.

Griekspoor speelde offensiever dan in de tweede set en dwong Kukushkin zo tot de nodige fouten. Een tweede wederopstanding van de Kazach bleef uit, waardoor Nederland een goede start van de Davis Cup Finals kent.

Later op de avond speelt Botic van de Zandschulp tegen Alexander Bublik en staan Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel tegenover Andrey Golubev en Aleksandr Nedovyesov.

Nederland voor tweede keer aanwezig bij Finals

Vrijdag neemt het team van captain Paul Haarhuis het op tegen Groot-Brittannië en zondag zijn de Verenigde Staten de tegenstander. De twee beste landen van de groep kwalificeren zich voor de knock-outfase, die pas over ruim twee maanden op het programma staat en in haar geheel wordt afgewerkt in Málaga.

Nederland plaatste zich in maart voor de Davis Cup Finals door Canada in Den Haag met 4-0 te verslaan. De vorige en enige andere keer dat Oranje vertegenwoordigd was op de Finals was in 2019, toen in de groepsfase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren in Madrid. Het huidige format wordt pas sinds dat jaar gehanteerd.