Nederland heeft dinsdagavond zijn eerste wedstrijd op de Davis Cup Finals gewonnen. Dankzij zeges van Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in het enkelspel werd er afgerekend met Kazachstan.

Zowel Griekspoor als Van de Zandschulp had een driesetter nodig. Griekspoor won met 6-1, 3-6 en 6-3 van Mikhail Kukushkin. Later op de avond won Van de Zandschulp met 3-6, 6-1 en 6-4 van Alexander Bublik.

Griekspoor deelde in de eerste set de lakens uit tegen de slordig spelende Kukushkin. De Nederlander heerste in bijna elke rally en leek op weg naar een overtuigende zege.

In het tweede bedrijf kwam Kukushkin beter voor de dag. De Kazach werd weliswaar snel gebroken, maar knokte zich na enkele spannende games naar een 3-2-voorsprong. Griekspoor ging wat slordiger spelen, wat hem de setwinst kostte.

Griekspoor speelde in de derde set offensiever en dwong Kukushkin zo tot de nodige fouten. Een tweede wederopstanding van de Kazach bleef uit.

Botic van de Zandschulp overleefde een 0-1-achterstand in sets. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp knokt zich terug

Van de Zandschulp herstelde zich later op de avond van een zwakke start. De naar de 35e plaats op de wereldranglijst gezakte Nederlander moest het in de eerste set nog afleggen tegen de stabiel spelende Bublik, maar stelde daarna orde op zaken.

Bublik, de nummer 44 van de wereld, dwong Van de Zandschulp tot het uiterste. De wedstrijd stond in het teken van lange rally's, waardoor het een slijtageslag werd.

Later op de avond staan Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel tegenover Andrey Golubev en Aleksandr Nedovyesov.

Nederland voor tweede keer aanwezig bij Finals

Vrijdag neemt het team van captain Paul Haarhuis het op tegen Groot-Brittannië en zondag zijn de Verenigde Staten de tegenstander. De twee beste landen van de groep kwalificeren zich voor de knock-outfase, die pas over ruim twee maanden op het programma staat en in haar geheel wordt afgewerkt in Málaga.

Nederland plaatste zich in maart voor de Davis Cup Finals door Canada in Den Haag met 4-0 te verslaan. De vorige en enige andere keer dat Oranje vertegenwoordigd was op de Finals was in 2019, toen in de groepsfase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren in Madrid. Het huidige format wordt pas sinds dat jaar gehanteerd.