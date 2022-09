Alexander Zverev kan door een nieuwe blessure niet in actie komen bij de Davis Cup Finals-wedstrijden van deze week in Hamburg. De Duitser kampt met botoedeem in zijn voet. De blessure vergroot het risico op botbreuken en verder spelen zou tot meer schade kunnen leiden.

"Dat zou me lange tijd problemen kunnen opleveren tijdens mijn loopbaan", zegt Zverev, die in Hamburg juist zijn rentree wilde maken nadat hij begin juni op Roland Garros een enkelblessure had opgelopen.

Door de pijn in zijn voet kon hij de laatste tijd niet goed lopen en rennen. Ondanks de blessure blijft Zverev wel in Hamburg om zijn teamgenoten aan te moedigen in hun groepswedstrijden tegen Frankrijk, België en Australië. Yannick Hanfmann vervangt Zverev.

De huidige nummer vijf van de wereld had in eerste instantie gepland om in Hamburg zijn rentree te maken. Zverev ging in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal door zijn rechterenkel en moest een operatie ondergaan.

Hij kwam sindsdien niet meer in actie. De 25-jarige Duitser moest onder meer Wimbledon en de US Open aan zich voorbij laten gaan.

In een van de andere Davis Cup-poules zit Nederland met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Oranje is er na 2019 pas voor de tweede keer bij op het landentoernooi.