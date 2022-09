Het Nederlandse mannentennis was nog niet zo lang geleden een zorgenkindje, maar dankzij een handvol laatbloeiers ziet de toekomst er rooskleurig uit. Vrijdag werd zelfs op fraaie wijze een plek in de knock-outfase van de Davis Cup Finals veiliggesteld. Hoe komt het dat de Nederlandse talenten pas op latere leeftijd doorbreken?

Met de kennis van nu kun je de zomer van 2019 gerust een dieptepunt voor het Nederlandse mannentennis noemen. Robin Haase, toen al jaren de kopman, viel na een aantal stabiele jaren uit de top honderd van de wereldranglijst. 'We' stelden even weinig voor. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor? Die struinden toen nog challengers af en waren mijlenver van een plek in de top honderd verwijderd.

Drie jaar later worden de Nederlandse tennisliefhebbers op hun wenken bediend. Niet alleen vestigden Van de Zandschulp en Griekspoor zich in de (sub)top; in juni maakte Tim van Rijthoven zijn grote belofte waar. Hij won op sensationele wijze het grastoernooi van Rosmalen en haalde de achtste finales van Wimbledon.

Gijs Brouwer is het nieuwste konijn uit de hoge hoed. De in Amerikaan geboren Nederlander haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de US Open en schopte het ten koste van Adrian Mannarino tot de tweede ronde. Gemene deler van de opkomst van Van de Zandschulp (26), Griekspoor (26), Van Rijthoven (25) en Brouwer (26): ze breken pas op latere leeftijd door.

"En daar kunnen ieder moment nieuwe jongens bij komen", zegt US Open-debutant Brouwer in gesprek met NU.nl. Hij wijst naar de 27-jarige Jesper de Jong, maar ook naar Jelle Sels en Max Houkes (ieder 22 jaar). "Zij hebben allemaal het niveau om te bereiken wat ik heb bereikt. We trainen regelmatig samen en ze doen zeker niet onder voor mij."

Eltingh ziet vier hoofdoorzaken voor latere doorbraak tennissers

De grote vraag is hoe het kan dat de huidige Nederlandse toppers pas op latere leeftijd zijn doorgebroken. Een vergelijking met het negentienjarige supertalent en US Open-winnaar Carlos Alcaraz is niet helemaal eerlijk. Maar ook in andere landen zijn er toptennissers die op jongere leeftijd al in de top honderd staan.

"Ik zie ook graag dat Nederlandse talenten eerder rijp zijn", zegt technisch directeur Jacco Eltingh van de Nederlandse tennisbond. "Het heeft ook met ervaring te maken. Je moet in je jonge jaren iets tot je krijgen om van te leren. Van je ouders, trainers en je trainingsgroep. In het tennis heb je een volle rugzak nodig. Heb je die niet, dan stokt het ergens."

Eltingh, die in zijn carrière zes Grand Slam-titels veroverde in het dubbelspel, denkt dat er meerdere redenen zijn waarom de Nederlanders niet op jongere leeftijd doorbreken. De technisch directeur wijst vier aspecten aan waar volgens hem ook de huidige Nederlandse toppers mee geworsteld hebben:

Spelers moeten weten wat het verschil is tussen vanzelfsprekendheid en dankbaarheid. "Dat klinkt misschien heel holistisch, maar voor de mindset is het cruciaal dat we geven én nemen. Als je Rafael Nadal hoort praten, dan hoor je altijd de dankbaarheid dat hij nog kan spelen. Daar kan een voorbeeld aan genomen worden."



Spelers moeten leren wat het verschil is tussen tempo en vaart. "Tennissers moeten vaker de intentie hebben om met tempo spelen, en niet alleen met vaart. Dus de bal eerder nemen in plaats van hard te slaan. Dan komt de bal dus ook eerder bij de tegenstander en ontstaat er een heel andere beleving. Daar moet wat mij betreft echt veel meer de focus op gelegd worden."



Heeft de speler de afgelopen jaren oprecht centraal gestaan? "Ging het altijd om de carrière van de trainer en het inkomen van een tennisschool? Of kijken we oprecht naar wat nodig is om speler X te ontwikkelen?"



Zorgen we ervoor dat een speler zo snel mogelijk de eigenaar is van een eigen reis? "Als ouders al boos worden als een kind een keer uit de training wordt gezet, dan zit de dodelijke kus van de liefde in de weg. Spelers moeten dingen zelf ontdekken, zichzelf inschrijven voor toernooien. Je moet geen cultuur hebben waarin alles voor ze geregeld wordt."



Brouwer: 'Op mentaal gebied ben ik nu veel meer een vechter'

Daarnaast zijn er logischerwijs ook individuele redenen aan te wijzen waarom een doorbraak relatief laat volgde. Van de Zandschulp werd verweten dat hij aan het begin van zijn carrière niet volledig voor het tennis wilde gaan. Van Rijthoven worstelde in zijn jonge jaren met de hoge verwachtingen en blessures.

Van Rijthoven zei onlangs al in gesprek met NU.nl dat de Nederlandse cultuur een oorzaak kan zijn voor de late ontwikkeling van spelers. "We hebben het hier heel goed en zijn best verwend. Als tennis niet lukt, kan je iets anders doen. Dat is een verschil met iemand uit een ander, moeilijker land voor wie tennis alles is. Die kweekt dan al snel een bepaalde killersmentaliteit."

Brouwer denkt dat daar wel een kern van waarheid in zit. "Hier is altijd een plan B en dat kan als een soort rem werken. Dat heb ik zelf nooit zo ervaren, maar het kan wel meespelen. In sommige andere landen is dat er niet en focussen talenten zich volledig op het tennis."

"Als ik voor mezelf spreek, is er niet echt een duidelijke reden aan te wijzen waarom het nu wél lukt. Ik heb gewoon op mijn eigen tempo mijn ding gedaan. Op jongere leeftijd wist ik niet zo goed wat er gevraagd wordt op bijvoorbeeld challengerniveau. Nu ben ik stabieler en op mentaal gebied een vechter. En zo'n US Open geeft natuurlijk ook vertrouwen. Dat ik al 26 ben, is ook niet erg. Tegenwoordig kan je toch tot je 35e door."