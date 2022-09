Carlos Alcaraz kan maar moeilijk geloven dat hij zich US Open-winnaar én de nieuw nummer één van de wereld mag noemen. De negentienjarige Spanjaard versloeg de Noor Casper Ruud in de finale van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar met 6-4, 2-6, 7-6 (1) en 6-3.

"Ik heb er altijd van gedroomd om de nummer één van de wereld te zijn en om Grand Slam-kampioen te worden. Het is nu lastig voor me om dat onder woorden te brengen. Ik ben heel emotioneel", zei Alcaraz zondag in het Arthur Ashe Stadium.

De Spanjaard won op weg naar de finale drie marathonpartijen in vijf sets. Toch zei hij dat er geen tijd was om moe te worden. "Je moet gewoon alles geven wat je in je hebt. Maar nu ben ik wel een beetje moe."

Alcaraz zei dat hij na zijn zege vooral aan zijn moeder en grootvader had gedacht, die er niet bij konden zijn in New York. Hij bedankte zijn team en zijn familie. "Ik ben pas negentien jaar oud, alle belangrijke beslissingen heb ik genomen met mijn ouders."

Het toptalent hoopt dat zijn topprestatie slechts het begin is. "Ik geniet van het moment, maar ben hongerig en wil meer. Ik wil weken, hopelijk jaren aan de top staan. Ik ga er hard voor werken en verlang naar meer van dit."

Alcaraz en Ruud denken aan aanslag van 21 jaar geleden

Alcaraz uitte ook zijn medeleven aan de slachtoffers van de aanslagen in New York van 11 september 2001, zoals ook zijn opponent Ruud deed. "Dit was een speciale avond. Carlos en ik wisten waar we voor speelden", zei de 23-jarige Noor.

"Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet de nieuwe nummer één ben geworden, maar nummer twee is ook niet slecht. Ik ga door met het jagen op mijn eerste Grand Slam-titel."

Alcaraz lost Daniil Medvedev af als aanvoerder van de wereldranglijst. Ruud is de nieuwe nummer twee. Alcaraz is als jongste nummer één ooit de opvolger van Lleyton Hewitt, die in november 2001 twintig jaar was.