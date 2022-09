Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zondag haar titel op de US Open geprolongeerd. De Nederlandse voltooide daarmee voor het tweede jaar op rij een Grand Slam.

De 25-jarige De Groot was in de finale in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji: 3-6, 6-3 en 6-1. De partij in het Louis Armstrong Stadium duurde twee uur en dertien minuten.

De Groot veroverde eerder dit jaar ook de titel op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Met de winst op de US Open maakte ze haar Grand Slam (alle Grand Slam-toernooien in één jaar) compleet.

Voor De Groot was het de achtste Grand Slam-titel op rij. Haar laatste nederlaag op een Grand Slam-toernooi dateert van 8 oktober 2020, toen ze in de halve finales van Roland Garros van de Japanse Momoko Ohtani verloor.

Vorig jaar won De Groot een Golden Slam. Toen was de nummer één van de wereld behalve op de vier Grand Slam-toernooien ook de sterkste op de Olympische Spelen in Tokio.

De Groot won de US Open voor de vijfde keer op rij. In totaal heeft ze nu zestien Grand Slam-titels op haar palmares staan. Ze triomfeerde vier keer op zowel de Australian Open als Roland Garros en drie keer op Wimbledon.