Alcaraz (Spanje) - 5.940 punten Casper Ruud (Noorwegen) - 5.850 punten Rafael Nadal (Spanje) - 5.810 punten Daniil Medvedev (Rusland) - 5.065 punten Alexander Zverev (Duitsland) - 5.040 punten

Deze US Open-finale is extra bijzonder, omdat de winnaar de nieuwe nummer één van de wereldranglijst is. Hij is dan de opvolger van Rafael Nadal. Virtueel is dit nu de stand (winst in de finale levert 800 punten op):