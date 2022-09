Ons Jabeur is vanzelfsprekend teleurgesteld, maar toont zich ook strijdbaar na haar tweede verloren Grand Slam-finale in twee maanden. De Tunesische, die zaterdagavond in de eindstrijd van de US Open niet was opgewassen tegen Iga Swiatek, hoopt een voorbeeld te zijn voor andere tennissters uit Afrika die de top willen bereiken.

"Ik wil laten zien dat het voor iemand uit mijn land en continent niet onmogelijk is om een Grand Slam-titel te veroveren. Hopelijk kan ik in de toekomst mijn ervaringen delen en laten zien welk pad ik bewandeld heb. Ik wil ze een beetje gidsen", zei Jabeur na haar nederlaag in de finale: 6-2 en 7-6 (5).

De nummer vijf van de wereld had in de eerste set weinig in te brengen tegen favoriet Swiatek. In het tweede bedrijf ging het wél lange tijd gelijk op en mocht Jabeur lange tijd hopen op een derde set, maar door een onnodige fout in de tiebreak benutte Swiatek haar eerste matchpoint.

"Het was een pittige wedstrijd, maar het is wat het is. Nu maar hopen dat het de derde keer wel gaat lukken", zei de 28-jarige Jabeur, die twee maanden geleden op Wimbledon voor het eerst in haar loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi bereikte. De Kazachse Elena Rybakina was toen in drie sets te sterk.

"Het belangrijkste is om dat te accepteren en te leren van de verloren finales. Ik ben zeker niet iemand die opgeeft en ik weet zeker dat ik in de toekomst weer in een finale zal staan. Dan zal ik mijn uiterste best doen om wél te winnen."

Lichtpuntje voor Jabeur is dat ze maandag drie plekken op de WTA-ranglijst zal stijgen. De Tunesische wordt achter Swiatek de nummer twee van de wereld. Die positie bezette ze in de aanloop naar Wimbledon ook al een week.