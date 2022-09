Iga Swiatek heeft zaterdagavond alle twijfels voor zichzelf weggenomen door, na twee Grand Slam-titels op gravel, ook de US Open te winnen. De nummer één van de wereld rekende in de finale op het Amerikaanse hardcourt af met de Tunesische Ons Jabeur: 6-2 en 7-6 (5).

"Ik was er niet zeker van dat ik al op het niveau zou zijn om een Grand Slam-toernooi op hardcourt te winnen", bekende de 21-jarige Swiatek op haar persconferentie in New York. "Zeker op de US Open, omdat de ondergrond hier zo snel is. Dit succes had ik zeker niet verwacht en blaast me een beetje omver."

Op Roland Garros was Swiatek al twee keer de beste (2020 en 2022), maar bij de Grand Slam-toernooien op hardcourt wilde het lange tijd niet vlotten. Tot dit jaar. Ze haalde niet alleen de halve finales op de Australian Open, maar won ook de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells en Miami. Allemaal op hardcourt.

Op de US Open was Swiatek eveneens ongenaakbaar en verloor ze op weg naar de finale maar twee sets. Uitschakeling was in die partijen nooit echt dichtbij. "Deze titel is voor mij de bevestiging dat alles mogelijk is. Ik ben heel trots en een klein beetje verrast, maar vooral blij dat ik hiertoe in staat ben geweest."

Iga Swiatek mag zich door haar succes op de US Open een drievoudig Grand Slam-winnares noemen. Foto: Getty Images

'Ik was blij dat het geen driesetter werd'

In haar finale tegen Jabeur zette Swiatek direct de toon door de eerste drie games naar zich toe te trekken. De Tunesische, die twee maanden geleden ook al de Wimbledon-finale verloor, had in het eerste bedrijf niet heel veel in te brengen en wist er alleen in de tweede set een wedstrijd van te maken.

In de beslissende tiebreak van die set sloeg Jabeur op championship point een ogenschijnlijk eenvoudige bal ver uit, waarna een moegestreden Swiatek zich op het Amerikaanse hardcourt liet vallen. "Toen ik op de grond lag, was ik vooral opgelucht dat we geen derde set in zouden gaan", zei Swiatek.

"Met alle stress en de voorgaande intense wedstrijden zat ik er fysiek wel redelijk doorheen. Zo'n toernooi is zwaar voor je lichaam. Ik had zo veel emoties, dat ik bijna wel op de grond móést gaan liggen. Ik ben blij dat ik niet direct heel erg in tranen uitbarstte, zodat ik er nu nog een beetje oké uit kan zien."

Swiatek is pas de vierde vrouw deze eeuw die haar eerste drie Grand Slam-finales in het enkelspel wint. De Poolse is bovendien de eerste speelster sinds Angelique Kerber in 2016 die in één seizoen twee Grand Slam-toernooien weet te winnen.